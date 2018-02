Zu schnell in die Kurve: Wagen landete im Graben

Zu hohe Geschwindigkeit vermutet die Polizei Kitzingen als Ursache für einen Unfall, der sich am Freitag gegen 13 Uhr auf der B 286 ereignete. Ein 32-jähriger Mann fuhr auf der Bundesstraße von Castell in Richtung Birklingen, als er in einer Linkskurve zunächst nach rechts ins Bankett kam. Der Fahrer versuchte zwar noch gegenzulenken, verlor aber die Kontrolle über seinen Wagen und landete im Straßengraben. Dort blieb der Wagen mit Totalschaden liegen.