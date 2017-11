Zifferblätter sind versteigert

Mit einem Festgottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche in Westheim ging am Sonntag die Renovierung des Gotteshauses zu Ende. Undichte Fenster, Schäden am Dach und die Kirchturmuhr hatten die kleine Kirchengemeinde rund 22 0000 Euro gekostet.

Pfarrer Michael Schiller beschrieb in seiner Predigt die Bedeutung von Fenstern. Bereits in der biblischen Arche Noah habe ein Fenster den Blick nach draußen ermöglicht. Die Fenster im Gotteshaus und in der Sakristei, gefertigt im Nazarenerstil, seien vielfach als Kitsch bewertet und in anderen Kirchen entfernt worden. Nicht so im Biebelrieder Ortsteil Westheim. Sie geben weiterhin bebilderten Einblick in die Bibel, um anschließend den Blick wieder auf das Dorf und die Dorfgemeinschaft zu lenken, auch zu denen, die den Dienst am Nächsten brauchen.

Die Renovierung beschrieb der Geistliche durch gemeinsamen Einsatz rundum gelungen, auch wegen der Beteiligung der Handwerker sowie ihrer terminlichen Abstimmung. Nun stehe die Dreifaltigkeitskirche wieder für alle Feiern offen. Lobende Worte fand Schiller für den Einsatz der kirchlichen Gemeinde.

Für das Dekanat Würzburg dankte Luitpold Graf Wolfskeel für die Mühen, welche die Kirchengemeinde auf sich genommen habe. Sie habe auch 500 Jahre nach der Reformation bewiesen, für einander da zu sein. Als überzeugter Lutheraner bezeichnete er das tägliche Leben als Gottesdienst und kündigte an, dass sich Kirche verändern aber nicht untergehen werde. In Westheim sei es endlich so weit, dass die Handwerker mit ihren Arbeiten fertig seien. Nun könne die Gemeinde stolz sein auf das Werk.

Der stellvertretende Leiter des Kirchengemeindeamtes, Jochen Vogel, erinnerte daran, als 2014 erhebliche Schäden an der Kirche dokumentiert worden seien. Bis zu diesem Zeitpunkt seit das Gotteshaus noch nie saniert worden. Schnell habe festgestanden, dass die Sanierung kein Spaziergang und sehr kostspielig werde.

Nach den umfangreichen Voruntersuchungen seien 220 000 Euro erwartet worden. Die Aufgabe das zu schultern habe sich sowohl Architekt Martin Zeltner wie der Kirchenvorstand gestellt. Die Kosten seien trotz vieler zusätzlich vorgefundener kleiner Schäden nicht überschritten worden.

Architekt Zeltner bezeichnete die Wiederinbetriebnahme einer Kirche als etwas besonderes. Sein Dank galt den Handwerkern. Er überreichte einen Kuchen mit dem symbolischen Bild der Kirche.

Bürgermeister Roland Hoh bedauerte, dass sich die weltliche Gemeinde nicht so an der Renovierung beteiligte, wie es vielfach im Dorf erwartet wurde. Die Kirchengemeinde habe ihr Schiff Kirche aber wie durch einen Sturm gesteuert. Diese nicht alltägliche Leistung habe Beifall verdient.

Über die Medien hatte der Kirchenvorstand eine Versteigerung der Ziffernblätter der Turmuhr initiiert. Moderatorin Angelika Krauß berichtete, dass Cornelius Palmer gleich nach Bekanntwerden der Auktion für jedes der beiden Zifferblätter 1000 Euro bot. Ohne höheres Gebot gingen die beiden Stahlscheiben an den einzigen Bieter.