Zickzack-Kurs gegen Parksünder

Mit schraffierten Sperrflächen will der Markt Schwarzach die Parkproblematik im Ortszentrum von Münsterschwarzach und in der Schweinfurter Straße in Gerlachshausen in den Griff bekommen. In ihrer Sitzung beschlossen die Mitglieder des Marktgemeinderats Maßnahmen, um den täglichen Behinderungen vor der Klosterkirche und in der Nähe des Gasthauses „Zum Anker“ in Gerlachshausen Herr zu werden. Auch am Einmündungsbereich der Großlangheimer Straße in die Kitzinger Straße in Hörblach wird eine Sperrfläche mit Schrägstrichgatter markiert.

Sensibler Bereich

Laut Bürgermeister Volker Schmitt sind vermehrt Beschwerden über Parksünder in diesen Bereichen bei der Verwaltung eingegangen. Bei einem Ortstermin mit Vertretern des Landratsamtes und der Polizei habe man Lösungsvorschläge erarbeitet. Weil das Halteverbot vor dem Torhaus in Münsterschwarzach häufig missachtet wird, sollen zusätzliche Sperrflächen auf das Verbot hinweisen. „Wirksam aber optisch nicht gerade schön“, meinte Georg Ruhsert. Der unmittelbare Bereich vor dem Kloster sei schon ein sehr sensibler in Sachen Ortsbild, so der Gemeinderat. „Auch durch die Zickzacklinien wird sich nichts ändern“, sah Hartmut Ratz wenig Erfolgsaussichten mit den neuen Markierungen. Sichtlich frustriert meinte auch Peter Kuhn: „Bisher haben die Verbotsschilder die Leute nicht interessiert und das wird sich auch nicht ändern.“ Maria Fieber befürwortete die „Malereien auf der Straße“. „Da haben die Leute dann schon mehr Schiss davor.“ Letztlich einigte man sich im Rat auf eine Probephase mit gelben Sperrlinien, allerdings nicht auf die Straße gemalt sondern als Folien aufgeklebt. „Dann kann man sie wieder wegmachen, wenn es nicht funktioniert“, so der Tenor.

Tätig wird die Gemeinde auch im kurvenreichen Bereich in Gerlachshausen am Gasthaus „Zum Anker“. Dort kommt es durch parkende Fahrzeuge oft zu Gefahrensituationen. Vor und nach der Einmündung der Kanalstraße in die Schweinfurter Straße soll nun eine Sperrfläche eingezeichnet werden, die auch längeren Fahrzeugen das Einscheren erlaubt. Ein weiteres „Sperrgebiet“ errichtet die Gemeinde in Hörblach in der Kitzinger Straße, unmittelbar nach der Einmündung der Großlangheimer Straße Richtung B 22.