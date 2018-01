Zeugnisse der Frömmigkeit

Traditionsgemäß startete das Museum Segeum in der alten Schule in Segnitz mit einer Sonderausstellung in die neue Museumssaison. Thema ist diesmal die Reformation und Zeugnisse evangelischer Frömmigkeit.

Bürgermeisterin Marlene Bauer erinnerte bei der Begrüßung der zahlreichen Gäste daran, dass Segnitz erst 84 Jahre nach dem Thesenanschlag Luthers protestantisch wurde. Aus diesem Grund könne dieses Thema hier auch etwas verspätet aufgegriffen werden.

Im Anschluss an die Begrüßung führte Margarete Klein-Pfeuffer, die die Ausstellung konzipiert hat, in das Thema ein. Sie erklärte, dass es dabei zunächst um die Reformation in Segnitz und darüber hinaus um die Frömmigkeit im persönlichen und familiären Bereich geht.

So werden anhand zahlreicher Exponate religiöser Volkskultur die Sitten und Gebräuche des evangelischen Lebens nachgezeichnet und den verschiedenen religiösen Lebensabschnitten wie die Taufe, Konfirmation, Heirat, Abendmahl und Tod zugeordnet.

Zahlreiche historische Bibeln, Gesangbücher, Bilder und Gegenstände des evangelischen Alltags füllen die Vitrinen und Stellwände. Behandelt werden auch die Themen Advent, Weihnachten und der Pietismus.

In einem Zwiegespräch tauschten der Segnitzer Pfarrer Matthias Wagner und Hildegard Mark von der Kolpingsfamilie Marktbreit Erinnerungen und Erfahrungen mit dem Glauben aus der Sicht der evangelischen und der katholischen Konfession aus. Der stellvertretende Landrat Robert Finster und Pater Franziskus Büll vom Kloster Münsterschwarzach lobten anschließend in ihren Grußworten die Aufarbeitung dieses Themas durch das Segnitzer Museum und hoben das heute aufgeschlossene Miteinander beider Konfessionen hervor.

Reformation und Gegenreformation brachten viele Menschen in Entscheidungs- und Gewissensnot, die Konfession zu wechseln, das bisherige Leben zu ändern oder sich den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Die Ausstellung „Freiheit im Glauben“ zeigt zunächst am Beispiel von Segnitz den schwierigen Weg, die Freiheit im Glauben zu erlangen und zu erhalten.

Gerade hier herrschten nämlich seit Ende des 16. Jahrhunderts besondere und nachhaltige Verhältnisse mit aufregenden Ereignissen bei der Einführung und bei der Erhaltung des evangelischen Glaubens. Segnitz wurde 1601 protestantisch. Die neue Lehre musste sich dann Jahrhunderte lang zwischen zwei verschieden-konfessionellen Dorfherren, den katholischen Freiherren Zobel und den evangelischen Markgrafen von Ansbach, behaupten.

Die Ausstellung „Freiheit im Glauben – Reformation und Zeugnisse evangelischer Frömmigkeit“ ist bis 18. März jeweils an den Sonntagen von 14 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung unter (09332) 9458 im Museum Segeum in der Sulzfelder Straße 3 in Segnitz zu sehen.