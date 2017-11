Zeugen gesucht: Holzlagerplatz in Flammen

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags stand in Untersambach ein Holzunterstand in Flammen, der von der Feuerwehr gelöscht werden konnte, bevor sich das Feuer auf angrenzende Wohngebäude ausbreitete (wir berichteten). Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen zu der Brandursache übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Sonntagmorgen wurde der integrierten Leitstelle gegen 4.20 Uhr ein Brand in der Hangstraße mitgeteilt. Um ein schnelles Ausbreiten der Flammen zu verhindern, wurden mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis alarmiert, um den Brand zu löschen.

Der brennende Holzunterstand auf dem Grundstück des Geschädigten konnte zügig gelöscht werden, ohne dass die Flammen auf das nebenstehende Wohngebäude übergriffen. An dem Holzlagerplatz und der angrenzenden Garage entstand erheblicher Schaden. Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen zur Brandursache und geht von Brandstiftung aus.

Deshalb werden nun Zeugen gesucht, die kurz vor dem Brand in der Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. (0 931) 4 57 17 32 entgegen.