Zeuge notierte sich die Autonummer

Ein Autofahrer parkte am Dienstagnachmittag mit seinem VW Passat in eine Parkbucht eines Einkaufmarktes in der Marktbreiter Straße in Kitzingen ein. Dabei stieß er gegen einen geparkten VW Golf einer 74-jährigen Frau und richtete laut Polizeibericht einen Schaden von 500 Euro an. Anschließend ging der Unfallverursacher zum Einkaufen. Als er zurückkam, kümmerte er sich nicht um den Schaden und fuhr davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Ein Zeuge notierte sich das Kennzeichen und teilte den Vorfall der Polizei mit.