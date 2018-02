Zeitzeugenbesuch in der 10 C

Auf Einladung der Klasse 10 C und ihrer Geschichtslehrerin Kerstin Page besuchte Lidwina Böhnlein, die Großmutter einer Schülerin, die Klasse 10 C der Mädchenrealschule der Franziskanerinnen in Volkach. Im Geschichtsunterricht erzählte die Zeitzeugin Interessantes aus ihrem Leben, teilt die Schule mit. Sie sprach über ihre Schulzeit während des Nationalsozialismus, aber auch darüber, wie das Leben als Jugendliche in dieser Zeit der Entbehrung war. Die Zeitzeugin hatte auch Anschauungsmaterial dabei. So konnten die Mädchen ein Stück einer Bombe, die in der Nähe Lülsfelds auf einem Acker abgeworfen wurde, bestaunen. Außerdem wurde das Thema Flüchtlinge angesprochen. Neu war für die Schülerinnen, dass bereits während des Kriegs Menschen aus großen Städten, z. B. dem Ruhrgebiet, flohen und auf dem Land Unterschlupf suchten.