Worte mit Nährwert statt nur Fast-Food

Mit der Einführung von Heinrich Fast als neuem Gemeindereferenten ging die pastorenlose Zeit der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Kitzingens zu Ende.

In einem festlichen Gottesdienst im Gemeindezentrum in der Franzensbader Straße wurde der 44-Jährige in seine neue Aufgabe eingeführt. „Zwei halbe Stellen ergeben eine ganze“, rechnete Erhard Einloft, Heinrich Fasts Vorgänger, vor, nachdem Fast zudem für die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (EFG) in der Max-Planck-Straße in Kitzingen in gleicher Funktion tätig ist.

Der in Kastachstan geborene und in Usbekistan aufgewachsene Fast kehrte mit 17 Jahren mit seiner deutschstämmigen Familie nach Deutschland zurück und fing dort eine Lehre als Schreiner an, arbeitete in einem Kleinlangheimer Betrieb und später im Kitzinger Gusswerk. Nach Abschluss seines Studiums der Theologie stieg er in den kirchengemeindlichen Dienst ein. Mit seiner Frau Luba und zwei erwachsenen Kindern, seiner 21-jährigen Tochter und seinem 19-jährigen Sohn, wohnt er seit vielen Jahren in Rüdenhausen.

Viele Gemeindemitglieder, Ehrengäste, Wegbegleiter sowie Freunde und Familie nahmen an Fasts Einführungsgottesdienst im Gemeindezentrum in der Siedlung teil. Glückwünsche überbrachten Oberbürgermeister Siegfried Müller im Namen der Stadt Kitzingen und Dekan Hanspeter Kern vom evangelischen Dekanat und der Stadtkirche. Müller bestätigte ihm, dass es sich um „eine sehr aktive Gemeinde“ handele, die in der Siedlung ihre Heimat gefunden habe. Die Mitglieder selbst hatten auf ihrer Suche nach einem neuen Pastor Kontakt zu Fast aufgenommen.

Kern erinnerte an die unterschiedlichen Aufgaben eines Gemeindehirten und wünschte ihm „gute Gedanken, gute Ideen und gutes Gelingen“ für seine neue Stelle. Dem schloss sich Pfarrer Michael Bausewein von der benachbarten Friedenskirche an und stellte der Gemeinde in Aussicht, dass Fasts Predigten „einen echten Nährwert haben und kein ,Fast-Food‘ sind“.

Henrik Otto, Bundessekretär der Region Süd im Bund Freier evangelischer Gemeinden, wünschte sich in seiner kurzweiligen Predigt, die Bibel, die Nächstenliebe und das Gespräch über Jesus wiederzuentdecken, bevor er den neuen Referenten gemeinsam mit Jürgen Wirth und Birgit Beck von der Gemeindeleitung segnete. Fast stellte sich selbst nur mit wenigen Worten vor und lud alle Interessierten zum persönlichen Kennenlernen ein: „Ich möchte, dass die Gemeinde nicht nur ein schön gestrichenes Haus bleibt, sondern nach außen wirkt.

Auch die Stadt könne ihn „beim Wort nehmen, wenn sie eine Aufgabe für uns hat“. Christoph Bahr als Vertreter der Evangelischen Allianz, einem Netzwerk von evangelisch-reformatorischer Christen, stellte fest, dass sich „ein Kreis des Vertrauens in Kitzingen gebildet habe“, aus dem diese nicht gerade gewöhnliche Konstellation, ein Pastor mit zwei Gemeinden, entstanden sei.

Grüße sprachen ebenso Dietmar Kress aus dem Vorstand im Kreis Freier evangelischer Gemeinden in Nordbayern und Pastor der angrenzenden FeG in Bamberg, und Johann Ertl von der FeG in Würzburg, der die Kitzinger während ihrer pastorenlosen Zeit mit betreut hatte.