World Press Photo: Bilder von Hass und Menschlichkeit

Sie ist der Publikumsmagnet in Kitzingen. Alleine im vergangenen Jahr wurden bei der Ausstellung „World Press Photo“ 26 300 Besucher in vier Wochen in der Rathaushalle gezählt. Am Sonntag wurde die neue Fotoausstellung in Kitzingen eröffnet – zum zwölften Mal in Folge in der unterfränkischen Stadt. Gezeigt werden die weltweit besten Pressefotos aus dem Jahr 2016.

Insgesamt sind 176 der besten Bilder von 45 Fotografen in acht Kategorien zu sehen. Dabei hatte die Jury aus über 80 000 Arbeiten zu entscheiden. 45 Fotografen wurden ausgezeichnet und sind in der Ausstellung vertreten. Darunter auch der deutsche Sportfotograf Kai Uwe Pfaffenbach, der mit seinem Foto des 100-Meter-Halbfinal-Laufes bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro einen der Preise errang. Pfaffenbach wird am 8. März in der Ausstellung in Kitzingen anwesend sein.

Brutalität des Lebens

„Jedes Bild zeigt eine Geschichte, eine Geschichte, die auch aktuell weiter geschrieben wird“, sagte Yi Wen Hsia, Ausstellungsmanagerin und Kuratorin der „World Press Photo“-Stiftung aus Amsterdam am Sonntag bei der Eröffnung. So zeige das Siegerfoto 2016 – Fotograf Burhan Ozbilici fotografierte die Ermordung des russischen Botschafters Andrej Karlow bei einer Ansprache in einer Kunstgalerie – „den Hass in unserer Zeit“. In der Ausstellung sind die Bilder, die die Brutalität des Lebens zeigen, in extra Räumen ausgestellt.

Daneben sind auch viele beeindruckende Tierfotos und ergreifende Porträts von Menschen zu sehen. Und die zeigen, wie Eberhard Schellenberger, Redaktionsleiter des BR-Studios Mainfranken sagte, das handwerkliche Können der Pressefotografen. Deren Aufgaben sind in Zeiten von Fake News und Gaffer-Bildern immer komplexer geworden. Nur wenn ihre Arbeiten hohen ethischen und moralischen Standards genügen, könne das Vertrauen in die etablierte Medienlandschaft erhalten werden. „Die Ethik hat an Bedeutung gewonnen“, so Schellenberger.

Wie schmal der Grad der Verantwortung der Redaktionen dabei ist, zeigt die Aufregung um das Siegerfoto 2016. Mit ausgestrecktem Arm und erhobenem Zeigefinger steht der Attentäter von Ankara neben seinem am Boden liegendem Opfer. Ein Foto, das in vielen Medienhäusern für heftige Diskussionen gesorgt hat: Kann und darf ein solches Foto veröffentlicht werden? Wohl keine Redaktion, egal wie sie entschieden hat, mache sich die Antwort auf diese Frage leicht.

Seit elf Jahren in Kitzingen

In den bisherigen elf Jahren, in denen die „World Press Photo“-Ausstellung in Kitzingen zu sehen war, stieg die Besucherzahl kontinuierlich – von Anfangs 9000 in zwei Wochen auf über 26 000 im vergangenen Jahr. Volkmar Röhrig brachte die Ausstellung erstmals nach Kitzingen. Seither ist er auch dafür verantwortlich. Im vergangenen Jahr führte er über 40 Schulkassen durch die Ausstellung. Das war zu viel Besucherandrang auf einmal. Daher wird es in diesem Jahr am 20. Februar einen eigenen Schulungsabend für Lehrkräfte geben, mit einer Einführung in und einer Führung durch die Ausstellung, sowie mit Unterrichtsmaterial.

Die Ausstellung ist bis zum 11. März in der Rathaushalle in Kitzingen zu sehen. Geöffnet ist ist sie von Montag bis Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.