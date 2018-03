World-Press: 20 000 Besucher in Sichtweite

Vergangenen Sonntag drohte die Kitzinger Rathaushalle zu platzen: Allein an diesem Tag wollten 2400 Besucher die World-Press-Photo-Ausstellung sehen – die Kapazitätsgrenze war erreicht. Aktuell lag die Besucherzahl am Montagnachmittag nach gut drei Wochen bei fast 19 000. Die besten Pressebilder sind bis einschließlich kommenden Sonntag, 11. März, täglich von 10 bis 18 Uhr in Kitzingen zu sehen.