Wolfgang Stadtelmeyer marschiert weiter voraus

In ruhigen Fahrwassern bewegt sich der Sportverein Hüttenheim, wie die Jahreshauptversammlung am Sonntag offenbarte. Denn die Fußballer schneiden ganz ordentlich ab, Breitensportangebote wie Pilates werden sehr gut angenommen, die Finanzlage ist zufriedenstellend und im Vereinsleben ist alles im Lot. Einzig personell könnte der Verein noch etwas Zuwachs brauchen in Person von Trainern für die Fußballjugend und räumlich gibt es noch ein Defizit.

Stadtelmeyer geht nach 18 Jahren als Vorsitzender in weitere Amtsperiode

Da alles rund läuft, ging Vorsitzender Wolfgang Stadtelmeyer nach 18 Jahren als Vereinschef ebenso in eine weitere Amtsperiode wie sein Stellvertreter Frank Köller und Schriftführerin Ruth Stich. In der Vorstandsspitze gab es nur eine Veränderung, denn Michael Heisel trat nach zwölf Jahre nicht mehr als Kassier an. Birgit Zauter wirkte bislang schon zehn Jahren im Vereinsausschuss und trat jetzt Heisels Nachfolge an, der als Ausschussmitglied ins zweite Glied trat. Weitere Mitglieder im Vereinsausschuss sind jetzt Carina Ruß, Katja Brückner, Michael Lang, Michael Heisel und Matthias Stadtelmeyer. Den Wirtschaftsausschuss bilden Christian Därr, Ralf Stich, Dietmar Stich, Thomas Hatzung und Andreas Ruß.

Ehrenamtsbeauftragter Stephan Stadtelmeyer und der Vorsitzende ehrten mehrere treue Mitglieder und engagierte Funktionäre. Stephan Stadtelmeyer verlieh Jugendleiter Markus Söhlmann das Verbandsjugendabzeichen in Silber des Bayerischen Fußballverbandes, ein Anerkennungsschreiben des Deutschen Fußballbundes gab es für Birgit Zauter. Mit Ehrenurkunden honorierten die Verantwortlichen Thomas Hatzung und Michael Lang, die beide schon 20 Jahre im Vereinsausschuss aktiv sind. Auf Vereinsebene erhielten auch die Fußballer Andreas Schlegel (300 Spiele), Stefan Heckel (200) und Nico Bianchini (100) Auszeichnungen.

Gute Zusammenarbeit in Jugendspielgemeinschaft

„Unsere Zusammenarbeit mit dem SV Willanzheim in der Jugendspielgemeinschaft läuft hervorragend“, erklärte Vorsitzender Wolfgang Stadtelmeyer. Er rief die Hüttenheimer auf, sich als Jugendtrainer zu engagieren, am besten sofort für die U17-Junioren, bei denen es zwickt. Wolfgang Stadtelmeyer würdigte das Engagement aller Vorstandsmitglieder, Trainer, Übungsleiter, Ehrenamtsbeauftragten, Schiedsrichter, Platzwarte und Platzkassiere und Aktiven-Trainer Andreas Grün. Er hatte die Mannschaft vor der Saison übernommen, soll in den kommenden Wochen mit der Mannschaft erneut den Klassenerhalt schaffen und unabhängig davon hat der Trainer auch schon für die nächste Saison zugesagt.

Wie der Vorsitzende bedauerte, musste dieses Jahr das Kinderturnen ausfallen, weil der Sportheimsaal für die Vereinsführung aus Sicherheitsgründen nicht mehr tragbar erschien. Dafür können die Gymnastikdamen den Sportheimsaal noch nutzen, nachdem die Schulturnhalle als Übungsraum weggefallen ist. Der Vorsitzende lobte den Einsatz von Damen-Übungsleiterin Heidi Kraus und stellte erfreut fest, dass das Pilates-Angebot sehr gut angenommen wird.

Höhepunkt im Vereinsjahr

Als Höhepunkt im Vereinsjahr nannte der Vorsitzende die Faschingsveranstaltung mit einem fantasievollen Programm der Faschingscrew im proppevollen Sportheim. Wolfgang Stadtelmeyer richtete an Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert und den Gemeinderat einen Dank für die finanzielle Unterstützung zur Anschaffung eines Rasenmähers und für die Jugendarbeit. „Wenn man die Zahlen hört, dann ist der Verein mittlerweile ein kleines Unternehmen“, attestierte Ehrenmitglied Heinz Köller als Wahlleiter dem Verein.

Kassier Michael Heisel gab einen Einblick in die finanzielle Lage und Ruth Stich resümierte die Vorstandsarbeit im Jahresverlauf. Jugendleiter Markus Söhlmann und Michael Stich schilderten die Lage des Nachwuchses, während Michael Bauer von einem Wunder sprach, dass die erste Mannschaft in letzter Minute noch die Klasse erhalten konnte.

Aktuell stehen die Hüttenheimer wieder auf einem Abstiegsplatz und der Vorsitzende sprach den Anwesenden aus der Seele, als er die Hoffnung äußerte, dass die Mannschaft den Klassenerhalt heuer etwas unspektakulärer und frühzeitiger realisieren kann.

Geehrte: 50 Jahre: Herbert Söhlmann, Helmut Söhlmann, Hans Stier; 40 Jahre: Katja Wurdinger, Hans-Dieter Laschütza, Hans Wolf; 25 Jahre: Rita Heisel, Matthias Ehrmann, Eberhard Lechner, Andreas Ruß, Ronny Schmidt.