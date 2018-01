Wohin mit der Schulbushaltestelle?

Das Bauhofpersonal hat alle Vorarbeiten geleistet, so dass in den Faschingsferien die Bauarbeiten für den Umbau und die Erweiterung der Willanzheimer Grundschule starten können. Bislang hatte die Photovoltaikanlage auf dem benachbarten Lehrerwohnhaus die Schule m mit Strom versorgt. In der Bauzeit wird die Gemeinde den erzeugten Strom komplett ins Stromnetz einspeisen.

Wie Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert in der Ratssitzung am Montag informierte, muss ein Stromverteilerschrank im Außenbereich an die Grundstücksgrenze versetzt werden, was zwischen 1000 und 1500 Euro kosten wird. Wenn die Bauarbeiten des Millionenprojekts starten, werden auch die bisherigen Fenster ausgebaut, die noch in gutem Zustand sind. Deswegen will die Gemeinde im Mitteilungsblatt einen Aufruf veröffentlichen, ob jemand noch Verwendung für die Fenster hat, bevor sie auf den Müll wandern. Im Zuge der Bauarbeiten muss auch die Bushaltestelle verlegt werden, denn ein Beibehalten am bisherigen Standort wäre wegen der Baustellenfahrzeuge zu gefährlich. Alternativ-Standorte an der Hauptstraße, an der Kirche oder am Marktplatz trafen bislang bei den Eltern auf wenig Gegenliebe. Ein Beschluss zu der Frage wurde vertagt und das Gespräch mit dem Busunternehmen Zimmermann abgewartet werden.

Weitere Themen im Rat waren: Sorgen bereitet der Gemeinde alljährlich der Abtransport der gerodeten Zuckerrüben. Kürzlich gab es wieder einen Fall, dass ein geschotterter Flurweg durch die schweren Sattelzüge ziemlich ramponiert wurde. Denn die Wege sind grundsätzlich nur auf zehn Tonnen Achslast ausgebaut, wenn dann eine große Nässe mit dem Schwerlastverkehr zusammenkommt, ergeben sich solche Schäden. Die betreffenden Landwirte wurden von der Gemeinde angeschrieben, damit der Weg wieder in Ordnung gebracht wird.

Der Gemeinderat stimmte der Vereinbarung zum Projekt der Einstellung einer Registratur- und Archivkraft für die interkommunale Allianz „7/22 Südost“ zu. Die Kraft wird ab 15. März für sechs der Mitgliedsgemeinden tätig werden und die finanzielle Aufteilung erfolgt nach den tatsächlich geleisteten Stunden für jede Kommune. Das auf fünf Jahre angelegt Projekt wird über das Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept (ILE) wird von der Regierung von Unterfranken mit 90 000 Euro über den Zeitraum hin gefördert.

Die Hüttenheimer feiern heuer das Jubiläum 1100 Jahre der ersten urkundlichen Erwähnung des Weinparadies-Dorfes. Der Anlass wird vom 1. bis 3. Juni groß gefeiert und die Hüttenheimer richten auch den Kreisheimattag aus. Dazu hat Willanzheim mit ihrem Partnerschaftsbeauftragten Henning Wiedenroth auch die ungarische Partnergemeinde Zanka eingeladen. Die Willanzheimer hoffen darauf, dass nicht nur eine kleinen Rathausdelegation nach Hüttenheim kommt, sondern auch Folklore- oder Schüler-Gruppen.

Die Ratsrunde stimmte der Auszahlung einer dritten Zuschussrate von 10 000 Euro für die Außensanierung der evangelischen Kirche in Hüttenheim zu. Die Abschlussrechnung für die mit 800 000 Euro veranschlagten steht noch aus.

Im neuen Baugebiet Ebental IV in Hüttenheim sammelt sich viel Drainagenwasser in einem Sammelbecken. Da das Wasser schlecht abläuft, will die Gemeinde besseres Wetter abwarten und das Auffangbecken auf Vorschlag von Hilmar Hein nachnivellieren um damit vielleicht eine Besserung zu erreichen.

Für das Jugendhaus in Willanzheim hat die Bürgermeisterin einen neuen Gas-Raumheizer für 3000 Euro bestellt, wie sie mitteilte. Sie lobte das gute Funktionieren in den Jugendhäusern aller Ortsteile und dass die Jugendlichen bei Renovierungen viel Eigenleistung erbracht haben.

Zum Anlass der Gebietsreform von 40 Jahren wird die Gemeinde alle Ratsmitglieder, die zu vor und bis heute im Gemeinderat vertreten waren zu einer Feierstunde einladen, wie die Bürgermeisterin ankündigte.

Bei der aktuell auf der landespolitischen Agenda stehenden Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung ist die Gemeinde aktuell nicht betroffen und will die Entwicklung abwarten.