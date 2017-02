Wohin mit der Kinderkrippe in Wiesentheid?

Die Kindergärten: Mit den Einrichtungen Hortus Mariae in der Kolpingstraße und St. Mauritius in der Schießhausstraße gibt es aktuell zwei Kindergärten in Wiesentheid. Im Hortus Mariae sind zwei Gruppen mit 50 Kindern untergebracht, außerdem gibt es dort zwölf Krippenplätze. Den Mauritius-Kindergarten besuchen 104 Kinder. Er hat drei Regelgruppen und eine Kleinkindgruppe. In diesem Haus gibt es 14 Krippenplätze, plus weitere acht in der Kleinkindgruppe;

Zu wenig Krippenplätze: Die Regierung von Unterfranken stellte im Vorjahr einen Bedarf von 18 weiteren Krippenplätzen für Wiesentheid fest. Deswegen muss nun gebaut werden. Die Suche nach einem Standort für eine Krippe blieb bislang erfolglos.

Das Bürgerbegehren: Mindestens zehn Prozent der wahlberechtigten Bürger müssen sich bis Ende Februar in die Listen eintragen, die der Bürgerblock auslegt, der ein Bürgerbegehren pro Krippen-Standort als Anbau des Kindergartens in der Kolpingstraße in die Wege leitete. Dann kann es zu einem Bürgerentscheid kommen. Bei diesem ist dann eine Wahlbeteiligung von mindestens 20 Prozent erforderlich. Wird diese erreicht, entscheidet die einfache Mehrheit.

Ein Eintrag für das Bürgerbegehren in Wiesentheid ist an folgenden Standorten möglich: Rewe-Markt, Edeka-Markt, OMV-Tankstelle, Apotheke Franconia und Bäckerei Fackelmann. ast