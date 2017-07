Wohin mit der Forstverwaltung?

Wer Iphofens Altstadt aus südlicher Richtung ansteuert, kommt nicht daran vorbei: Das frühere Postgebäude, ein rapsgelbes Anwesen mit ausladendem Walmdach, duckt sich nicht. Es thront an der Ecke und darf sich zu Recht einer exponierten Lage rühmen. All das aber hat bisher nicht dazu geführt, dass dort die von manchem Stadtrat erhoffte Klientel – ein Architekt oder Steuerberater – eingezogen ist. Deshalb will es die Stadt als Eigentümerin nun für eigene Zwecke nutzen und die Forstverwaltung einquartieren. Das gefällt nicht allen im Stadtrat.

Schon vor einem Jahr ein Thema

Vor einem Jahr ging es schon einmal um die Zukunft der Immobilie, die die Stadt einst für etwas mehr als 200 000 Euro von der Post erworben hatte, ein Schnäppchen. Damals entschied der Rat in einem Grundsatzbeschluss, das Gebäude nicht zu veräußern. Auch Jörg Schanow stimmte gegen den Verkauf. Heute sieht er das alles in anderem Licht. „Es wäre besser gewesen, die Post zu verkaufen“, sagte er in der Sitzung.

Ein privater Investor hätte dort bis zu acht Wohnung einrichten können. Das Problem: Es gibt keinen ernsthaften Interessenten für das Gebäude, das im Seitentrakt ein Fitness-Studio beherbergt, im Obergeschoss zwei Wohnungen und ansonsten leer steht.

Schon eine Woche vorher im Bauausschuss hatte Rupert Maier die vorgelegte Planung verrissen. Eine Stadt wie Iphofen baue Büros, als verwalte sie Thurn-und-Taxis-Wald. Schanow sprach nun von einer „schlechten Investition, wenn wir eine Verwaltung in so ein Gebäude setzen“. In Zeiten der Digitalisierung brauche man keine Büros mehr wie einst mit Platz für unzählige dicke Ordner. „Ich war der Meinung, dass sich Forstverwaltung im Forst abspielt und nicht in Büroräumen.“

Gebäude in schlechtem Zustand

Was Bürgermeister Josef Mend anschließend vorbrachte, war in dieser Art neu, wohl auch für Schanow. Die Forstverwaltung sitzt derzeit noch in einem Gebäude gegenüber der alten Post. Es gehört ebenfalls der Stadt, ist in miserablem Zustand – Vizebürgermeister Ludwig Weigand sprach von „Bruchbude“ – und befindet sich am Rande einer von Mend als strategisch bedeutsam eingestuften Zone.

Dort, im Osten der Bahnhofstraße, könnte das nächste Baugebiet entstehen, da die demnächst am Geiersberg entstehenden 45 Bauplätze kaum reichen dürften, um die hohe Nachfrage zu bedienen.

Räume sind zu klein

Durch die Anstellung eines weiteren Forstingenieurs seien die Räume im bisherigen Anwesen zu klein geworden. Vier Büros werden benötigt. „Ich kann nicht drei Leute auf zwei Arbeitsplätze setzen“, erklärte Mend. Also, was tun? Denkbar sei auch, die Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Kitzingen zu verlagern, die mit zweieinhalb Arbeitsplätzen in Iphofen sitzt. Klaus Brehm regte an, die Forstbüros in die alte Schule nach Hellmitzheim auszulagern. Mend lehnte auch diese Idee ab. Eine Institution wie die FBG, an der der ganze Landkreis beteiligt sei, könne er nicht „in den äußersten Winkel“ setzen. „Da habe ich schon mal das Problem, dass die Volkacher Hellmitzheim gar nicht finden.“ Allseits Gelächter im Stadtrat, aber keine Lösung.

Über Hunderttausend Euro Kosten

Auf rund 117 000 Euro hat das Planungsbüro Reeg und Spieler aus Bad Windsheim die Kosten für den Umbau der alten Post geschätzt. Der Bürgermeister nahm das Thema vorerst von der Agenda; zunächst sollen sich die Räte ein Bild von den bisherigen Räumlichkeiten der Forstverwaltung machen. Dieter Lenzer will dem Termin Ende Juli nicht vorgreifen, aber er kann sich im Erdgeschoss der alten Post, das seit dem Auszug des Verteilzentrums leer steht, den Forstdienstsitz gut vorstellen. „Sollte in einigen Jahren dann tatsächlich jemand mit einer tollen Idee kommen, könnten wir die Forstbüros erneut umlagern.“

Jetzt soll der Stadtrat im August oder September endgültig über die Sache befinden.