Wohin am Wochenende?

DETTELBACH

Main-Street-Café, Hans-Kleider-Str. 2: Sa., 20 Uhr, Jochen Volpert, Blues-Rock und Soul, Album „Split Personalitiy“, Karten: Tel. (0 93 24) 97 89 58.

GEISELWIND

EventZentrum Strohofer, Scheinfelder Str. 15-23, Music Hall: Sa., 18.10 Uhr, Arch Enemy, Melodic Metal, „Will To Power“-Tour; Support: Wintersun, Tribulation, Jinjer, Einlass 17.30 Uhr, Karten: www.shop.Eventzentrum-Geiselwind.de.

IPHOFEN

Karl-Knauf-Halle, Schützenstr. 3 a: Fr., 19.30 Uhr, „Inventur 2017“, Kabarett, Birgit Süss und Heidi Friedrich, Karten: Tel. (0 93 23) 87 03 06 oder tourist@iphofen.de.

KITZINGEN

Alte Synagoge, Landwehrstr. 1: Sa., 19.30 Uhr, „Ich sang um mein Leben“, Konzert und Lesung, Hommage an Judith Schneidermann. So., 17 Uhr, „Kanada Alaska - North of Normal“, Live-Multivision, Thomas Sbampato. Bistro Gambrinus, Obere Kirchgasse 4: Sa., 20.30 Uhr, Monkeyman Band, Funk, Soul, Groove. Dekanatszentrum, Schrannenstr.

: Sa., 20 Uhr, Scrunch, Musik aus den 80er Jahren, Special Guest: x-rays. Kath. Stadtkirche St. Johannes: So., 18 Uhr, Symphonisches Blasorchester Volkach, Werke u.a. von Jacob de Haan, Thomas Drachsel, Alfred Reed, Alexandre Guilmant, Leitung: Prof. Ernst Oestreicher, Christian Stegmann (Orgel), Eintritt frei, Spenden erbeten. TSV-Turnhalle, Hohenfeld: Sa., 20.11 Uhr, Flower Power beim TSV, Woodstock lebt auf! Eintritt frei.

MARKTBREIT

Ev. Gemeindehaus: Fr., 20 Uhr, „Der Baader Meinhof Komplex“, Filmabend der Ev. Kirchengemeinde.

OBERNBREIT

Rathaus, Bürgersaal (1. Stock): Fr., 20 Uhr, „Mehr als Schatten“, mit Bildern und Musik, Eintritt frei.

SCHWARZACH-SCHWARZENAU

Haus der Gemeinschaft: Sa., 20 Uhr, Feuerwehrball, Trio Jet-Set, Saalöffnung: 19 Uhr, Karten: Robert Pfeiffer Tel. (0 93 24) 45 04 oder Abendkasse.

SEINSHEIM

Jugendheim, Unteres Tor 3: Sa., 19.11 Uhr, Prunksitzung der Galgenvögel.

VOLKACH

Mainschleifenhalle: Sa., 19.11 Uhr, Prunksitzung des Weingenießerclubs Nordheim, Karten an der Abendkasse.