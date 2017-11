Wohin am Wochenende?

DETTELBACH

Cineworld, Mainfrankenpark 21: Sa., 19 Uhr, Live aus der MET in New York: The Exterminating Angel, Oper von Adés, in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln.

Historisches Rathaus: Sa., 19.30 Uhr, Freu Veiglhofer verpilgert sich, Kabarett Gabi Lodermeier.

Main-Street-Café, Hans-Kleider-Str. 2: Sa., 20 Uhr, Hang Loose, Mix aller Stilrichtungen von Rock bis Disco, Reservierung: Tel. (0 93 24) 97 89 58.

GEISELWIND

Autobahnkirche: So., 17 Uhr, Nacht der Lichter.

EventZentrum Strohofer, Scheinfelder Str. 15-23, Music Hall: Sa., 20.30 Uhr, W.A.S.P., Heavy Metal, „The Crimson Idol 25th Anniversary World Tour“, „The Crimson Idol“ in voller Länge & W.A.S.P.-Hits; Einlass 19 Uhr.

IPHOFEN

Karl-Knauf-Halle, Manegoldstr. 5: So., 15 Uhr, Popchor ad libitum, Benefiz- und Damilienkonzert zugunsten der Stammzelltypisierung der Stammzellspenderdatei Netzwerk Hoffnung der Uniklinik Würzburg.

KITZINGEN

Laienspielgruppe des SV Sickershausen: Sa. u. So., 19.30 Uhr, Heirat auf Befehl, Einlass 18.30 Uhr, Festhalle an der Sicker, Schulstr. 18.

Ev. Stadtkirche: So., 11.30 Uhr, Echters Protestanten. Ein überraschendes Phänomen, Führung durch die Tafelausstellung.

Tourist-Information, Schrannenstr. 1: Sa. u. So., 11-12 Uhr, Stadtführung durch die historische Altstadt.

Papiertheater, Grabkirchgasse 4: Sa. u. So., 17 Uhr, Mutabor, Märchen, ab 7 Jahren.

Alte Synagoge, Landwehrstr. 1: Sa., 20 Uhr, Voxid, a-capella-Quintett, englischsprachige Popmusik, Karten: Buchhandlung Schöningh od. www.ticket.shop-kitzingen.de .

Ev. Friedenskirche, Martin-Luther-Str. 2: Sa., 19 Uhr, Konzert mit dem Gospelchor „Get on board“, Leitung: Maximilian Mauder.

PRICHSENSTADT

Westtor: Fr., 21.15 Uhr, Rundgang mit dem Prichsenstädter Nachtwächter, Martin Assel.

RÖDELSEE

Schlosspark Schwanberg: So., 14 Uhr, „Es kündet die Elisabeth, was für ein Winter vor uns steht“, Führung mit Marion Hofmann, Treffpunkt: Brunnen vor der St. Michaelskirche.

RÜDENHAUSEN

TSV: Fr. u. Sa., 20 Uhr, Die (k)nackigen Landfrauen, Komödie. Laienschauspielgruppe des TSV Rüdenhausen, Turnhalle.

SCHWARZACH- STADTSCHWARZACH

Kolpingbühne: Fr. u. Sa., 19.30 Uhr, Des Wahnsinns fette Beute, Lustspiel in 3 Akten von Linda Döring und Peter Kieser, Begegnungshaus Arche, Am Stadtgraben 10.

SEINSHEIM

Kernweinstube, Oberes Tor 3: Fr., 19.30 Uhr, „Beim Kernwein in Seinsheim“, literarisch-musikalische Wirtshauslesung. Franziska Weidinger und „Die Namenlosen“.

SOMMERACH

Villa Sommerach, Nordheimer Str. 13: Fr., 20 Uhr, Vorweihnachtliches Konzert „In dulcio jubilo“, Bamberger Streichquartett, Einlass 18.30 Uhr, Karten: Tel. (0 93 81) 80 24 85, info@villa-sommerach.de.

VOLKACH-GAIBACH

Schloss Gaibach, Schönbornstr. 2, Konstitutionssaal: Sa., 19.30 Uhr, Duo Tedesco, Jazzklänge und spanische sowie südamerikanische Musik, Gitarristinnen Barbara Hölzer und Barbara Hennerfeind, Sopranistin Jennifer Wittmann-Müller, Nachwuchsgitarristen Niklas Rauchenberger und Johannes Teubler, Karten: Touristinformation Volkacher Mainschleife.

WIESENTHEID

Steigerwaldhalle: Sa., 19.30 Uhr, Konzert des Kreisorchester Kitzingen, Eintritt frei, Steigerwaldhalle.