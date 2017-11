Wohin am Wochenende?

DETTELBACH

Open Air im Cineworld, Mainfrankenpark 21: Fr., 21.15 Uhr, The Nice Guys, Krimi-Thriller mit Russell Crowe.

Sa., 21.15 Uhr, Mother's Day – Liebe ist kein Kinderspiel, romantische Komödie mit Julia Roberts, Jennifer Aniston und Kate Hudson.

So., 21.15 Uhr, Willkommen im Hotel Mama, französische Mutter-Tochter-Komödie. Kirchweih „Zu Gast beim Winzer“: Fr. bis Mo., zehn Winzer öffnen ihre Höfe, Livemusik, Führungen, Kirchweihkaspertheater, Ausstellungen, Infos und Programm: www.dettelbach.de.

IPHOFEN

Fränkisch bunt: Fr., Funk & Soul mit der Monkeyman-Band, Sa., Rotweinnacht mit Mara Minjoli & Band, Einlass jeweils ab 17 Uhr, Weingut Ilmbacher Hof, Lange Gasse 36, historischer Innenhof.

Stadtführung: Sa., 10.30 Uhr, Treffpunkt: Tourist-Information, Kirchplatz 1.

IPHOFEN-HELLMITZHEIM

Internationale Fledermausnacht: Sa., 19 Uhr, Aktionen und Angebot für Kinder und Erwachsene, Teilnahme kostenlos, Flatterhaus, Mönchsondheimer Str. 8.

KITZINGEN

Konzert mit RockRockSoul: Fr., 19 Uhr, Wolfgang „Mike“ Popp, Bassgitarre; Paul Purkert, Schlagzeug; Zeljko Bursac, Gitarre, Karten: (01 52) 32 02 31 96, Biergarten Am Berg'la, Sickershausen. Stadtführung: Sa. u. So., 11–12 Uhr, 2,50 Euro, Treffpunkt: Tourist-Information, Schrannenstraße 1.

MAINBERNHEIM

Kirchweih: Fr., 18 Uhr Ausgraben der Kirchweih, Sa., 20 Uhr Kirchweihtanz mit Starfish, So., 17 Uhr, Livemusik mit dem Trio Le.cker, Eintritt frei, Schützengarten.

MARKTBREIT-GNODSTADT

Weißbierfest der Landjugend: Fr., 19 Uhr, Band Borszalino, Sa., 13 Uhr Bubble-Soccer-Turnier, 21.30 Uhr Beatabend mit der Band Volxx-Liga.

MARTINSHEIM

Open-Air-Kino auf dem Sportplatz: Fr., 20 Uhr, „Fack Ju Göhte 2“, Bewirtung ab 8 Uhr, Eintritt 4 Euro, Erlös geht an das Freibad Gnötzheim.

NORDHEIM

Genuss-Festival: Sa.–So., Weinprobe, Fünf-Gänge-Menü und Livemusik, Sa. 17 Uhr, Si Senor!, So., 10 Uhr, Musikstudenten und „famos“, Nudelwerkstatt für Kinder, Divino Nordheim-Thüngersheim, Langgasse 33. Sommerfest mit Livemusik: Fr., 19.30 Uhr Greyhound, Sa., 19.30 Uhr Melly & Clyde, So., 11.30 Uhr Frühschoppen mit den Spätzündern, 15.30 Uhr Duo Mittendrin, Weingut am Vögelein, Raiffeisenstraße 34.

PRICHSENSTADT

Führung mit dem Nachtwächter: Fr., 21.15 Uhr, Treffpunkt: Westtor.

PRICHSENSTADT- KIRCHSCHÖNBACH

Schlossparkfest: So., 10 Uhr, Festgottesdienst, anschl. Festbetrieb, Mo., 14 Uhr Gottesdienst, anschl. Seniorenbegegnung, 18 Uhr Festausklang mit Hax'n-Essen.

PRICHSENSTADT- STADELSCHWARZACH

Sommerkirchweih: Fr. bis Mo., Fr. 19 Uhr Spanferkel, Übertragung FC Bayern München - Werder Bremen. Sa 21 Uhr Mallorca-Party. So. 10 Uhr Frühschoppen, 11-13.30 Uhr Mittagstisch, 14 Uhr Kirchweihumzug anschl. Predigt u. „After-Zug-Programm“.

RÖDELSEE

Schlossparkführung: Sa., 14 Uhr, Auf den Spuren der Hl. Hadeloga – Vom Lüften des Schleiers zum Zauber der Vielfalt, Monika Conrad, Treffpunkt: Brunnen vor der St. Michaelskapelle, Schwanberg.

Fledermausnacht: Fr., 19.30 Uhr, Exkursion für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Treffpunkt: Brunnen vor der St. Michaelskirche, Schwanberg.

RÜDENHAUSEN

Kirchweih: Fr. 21.30 Uhr, Plattenabend in der Turnhalle; So., 10 Uhr Festgottesdienst in der Kirche St. Peter und Paul, 13 Uhr Kirchweihumzug, ab 15 Uhr Kirchweihpredigt im Schlosspark; Mo., 15 Uhr Schlosstanz im Schlosspark, 20 Uhr TSV-Tanz mit „6 Feet Four“ im der Turnhalle, Eintritt 7 Euro; Di., 13 Uhr Bürgerauszug, 20 Uhr Bürgerball mit den „Blue Stars“, Kosten 6 Euro; an allen Tagen Schaustellerbetrieb.

VOLKACH

Jazzfrühschoppen: So., 11 Uhr, Ed Sperber & Ball Bearing Jazzband, Swing, Dixie und Blues; 4,50 Euro; nur bei gutem Wetter, Schloss Hallburg.

VOLKACH-FAHR

Ariwa-Fete des Burschenvereins: Fr., 20 Uhr, DJ Jefevo legt auf, Eintritt frei, nahe der Obsthalle.