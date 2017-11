Wohin am Wochenende? Veranstaltungstipps

Casteller Musiktage: So., 17 Uhr, Kammerkonzert mit dem Apollon Musagete Streichquartett, Karten 15/10 Euro an der Abendkasse.

DETTELBACH-MAINFRANKENPARK

Tristan und Isolde im Cineworld, Mainfrankenpark 21: Sa., 18 Uhr, Live aus der Metropolitan Opera: Oper von Richard Wagner, Neuproduktion von Mariusz Trelinski; Leitung: Sir Simon Rattle; Saisonauftakt. 1. Europen Art Cinema Day: So., 11 u. 13 Uhr, Marie Curie; 15.15 u. 18 Uhr, Jeder stirbt für sich allein; 11 u. 17.30 Uhr, das Löwenmädchen; 11.30 u. 15.45 Uhr, Die Welt der Wunderlichs; 13 u. 20.15 Uhr, Gleißendes Glück, Cineworld, Mainfrankenpark 21.

DETTELBACH-EUERFELD

Komödie in der Theaterscheune: Sa., 19.30 Uhr, „Ein Guru für Do-Ping“ von Andreas Wening, Infos und Karten im Lädele, Tel. (0 93 24) 98 12 21.

GEISELWIND-FÜTTERSEE

Kirchweih: Sa., 19.30 Uhr, Unterhaltung und Tanz mit Lucky Music, Eintritt 5 Euro. So., ab 10.30 Uhr, Festbetrieb im Schützenhaus mit Mittagstisch, 14 Uhr, Königsproklamation, Aufstellung beim amtierenden Schützenkönig, anschl. Kirchweihumzug. Ab 16 Uhr Preisverteilung und ab 18 Uhr Unterhaltungsmusik mit Werner Bucher. Montag „Kirchweihausklang“, Schützenhaus.

IPHOFEN

Einholen der letzten Fuhre: Sa., 13.30 Uhr, Umzug der Winzer mit der Winzertanzgruppe und dem Musikzug der Feuerwehr, Start: Einersheimer Tor.

Stadtführung: Sa., 10.30 Uhr, Treffpunkt: Tourist-Information, Kirchplatz 1.

IPHOFEN-HELLMITZHEIM

Hutung im Herbst: Fr., 19 Uhr, Wanderung zur Life-plus-Hutung mit Fledermausführung, Treffpunkt: Flatterhaaus, Mönchsondheimer Straße 8.

IPHOFEN-NENZENHEIM

Kirchweih: Fr., 17 Uhr Schlachtschüsselessen, 21 Uhr Kerwafete, Sa., 16 Uhr Aufstellen des Kirchweihbaumes am Marktplatz, 20 Uhr Alleinunterhalter Willi Schneider, So., 10.30 Uhr Reinspielen der Kirchweih, 13 Uhr Umzug und Predigt, 16 Uhr SG Seinsheim/Nenzenheim – SV Bütthard am Sportplatz, Mo., 14 Uhr Schützenumzug und Proklamation mit den Altmannshäuser Musikanten, 18 Uhr Festausklang.

KITZINGEN

Musikalischer Besuch aus Dänemark: Sa., 19.30 Uhr, Geiger Florian Meierott und Tobias van der Pals aus Kopenhagen (Cello) spielen Werke von Beethoven, Mozart und Kodály, Karten unter Tel. (0 93 21) 9 27 99 66 oder mail@meierott.de, Villa Paganini, Moltkestraße. Orgelmusik zur Marktzeit: Sa., 11 Uhr, Orgelmusik zur Marktzeit, Konrad Bürkle auch Ochsenfurt spielt Werke von Buxtehude, Guilmant, Karg-Elert und Vierne, kath. Stadtpfarrkirche St. Johannes. Stadtführung: Sa. u. So., 11–12 Uhr, 2,50 Euro, Treffpunkt: Tourist-Information, Schrannenstraße 1.

KLEINLANGHEIM-ATZHAUSEN

Herbstfest der Feuerwehr: Sa., 19 Uhr, mit Kesselfleischessen, Feuerwehrhaus.

MARKTBREIT

Rathauskonzert: Sa., 20 Uhr, Würzburger Kammerorchester spielt Werke aus dem Barock bis hin zu zeitgenössischer Musik, Karten: Tourist-Information, Tel. (0 93 32) 59 15 95, E-Mail: touristinfo@marktbreit.de, Rathausdiele, Marktstraße 4.

PRICHSENSTADT

Führung mit dem Nachtwächter: Fr., 21.15 Uhr, Treffpunkt: Westtor.

RÖDELSEE

Konzert „Die Welt ist Klang“: Sa., 19.30 Uhr, Konzertchor Charason und Young Harmony, Werke von John Rutter, Uwe Ungerer, Queen, Alan Parsons, Andrew Llyod Webber, klassische, poppige, religiöse und weltliche, experimentelle Stücke. Eintritt frei, Spenden erbeten, St. Michaelskirche, Schwanberg.

Seinsheim

Liederabend: Sa., 19.30 Uhr, Frauenchor „Summa Summarum“, fränkische Lieder, Volkslieder und Ohrwürmer. Gäste: Männergesangverein Seinsheim, Männergesangverein Ippesheim. Eintritt ist frei, Spenden erbeten, Jugendheim, Unteres Tor 3.

SICKERSHAUSEN

96. Schnitthapples-Kerm: Fr., 19 Uhr Rathaussturm, anschl. Cocktailparty im Sportheim; Sa., 21 Uhr Aprés-Ski-Party in der Festhalle an der Sicker, So., 10.10 Uhr Gottesdienst, 13.30 Uhr Kirchweihumzug, Ausgrabung und Predigt (Festhalle); Mo., 14 Uhr Schubkarren-Rennen, 19 Uhr Eingrabung der Kirchweih, Fackelzug zur Festhalle, Kirchweihtanz mit Alleinunterhalter Willi.

Volkach

Konzert für Trompete und Orgel: Sa., 17 Uhr, Jürger Weyer, Peter Rottmann, Werke von Delalande, Händel, Rathgeber, de Haan, Clarke, Galuppi, Lasceux und Bach; Eintritt frei, Spenden erbeten, Wallfahrtskirche „Maria im Weingarten“. Marktplatzkonzert: So., 11–12 Uhr, „Die Verwandten Musikanten aus dem Allgäu“, Eintritt frei.

Wiesentheid

Führung durch Schloss und Landschaftsgarten: Sa., 13 Uhr, „Vom Feudalstaat zum Freistaat“ mit Monika Conrad, Treffpunkt: Mauritiuskirche. Klavierabend mit Burkard Lutz: Sa., 20 Uhr, Werke von Beethoven, Grieg und Haydn. Eintritt frei, Historisches Pfarrhaus.

WILLANZHEIM

Musikverein feiert: Sa., 19 Uhr, Festabend mit Blasmusik, anschl. Ehrungen und Verabschiedung von Dirigent Klaus Hammer, Sporthalle.