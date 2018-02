Ein Pferd stillt in der Einsamkeit seinen Durst – dieses Bild findet der Kitzinger Pfarrer Gerhard Spöckl besonders eindrucksvoll. Seine Gedanken dazu: „Einsam und verloren erscheint mir das Pferd mit seinem Reiter am großen See in einer sehr kargen Landschaft, wo kaum Vegetation zu erkennen ist. Kein Lärm und kein Stress, viel Ruhe, eine Umgebung, wo ich einmal durchatmen kann.

Das Pferd trinkt von dem Wasser. Wasser ist Leben. Eine Stimmung voll Innerlichkeit, von der Weite der Welt. Hier kann ich mich beschenken lassen. Diese Szene hat für mich viel mit Glauben zu tun. Wo finde ich mein Innerstes? Wo finde ich meine Quelle? In der Familie, bei guten Freunden, im Beruf oder in der Freizeit oder vielleicht auch bei Gott.

Wo lösche ich meinen Durst? Wo spüre ich das Leben? Wichtig ist mir, dass jeder woanders die Quellen für sein Leben findet und diese selbst bestimmen kann. Dazu fällt mir ein Zitat von Hermann Hesse ein: Aber wo befreundete Wege zusammenlaufen, da sieht die ganze Welt für eine Stunde wie Heimat aus.“

Mein Lieblingsbild: Während der World-Press-Ausstellung in Kitzingen fragen wir in loser Folge prominente Besucher nach ihrem Lieblingsbild – und was genau ihnen daran besonders gefällt.