Wo „Fif“ ein bisschen Pfiff bringt

Sie haben's wieder getan: Der TSV Mainbernheim hat gute Kontakte nach Veitshöchheim und am Samstag beim Kappenabend erneut einen der Akteure der Fernseh-Sitzung „Fastnacht in Franken" (Fif) in die Mehrzweckhalle geholt. Ines Procter als Putzfrau kennen die Millionen TV-Zuschauer natürlich, und die Erlabrunnerin brachte den Zuschauern der voll besetzten Sitzung einen Hauch „Fif“ mit. Doch auch ohne diesen zusätzlichen „Pfiff“ konnte sich das Programm wieder einmal sehen und hören lassen.

Es stecken – wie auch bei den zahlreichen anderen Prunksitzungen in der Region – hunderte Stunden Arbeit und Übung im Mainbernheimer Kappenabend. Der Unterschied hier ist vielleicht, dass der TSV Mainbernheim als Ausrichter zwar in erster Hinsicht ein rühriger Sportverein mit reichhaltigem Angebot ist, aber die Narrenkappe eben nicht als Daseinsgrund in der Satzung stehen hat.

„Kurzzeit-Fastnachter“

Umso erstaunlicher, was die „Kurzzeit-Fasnachter“ traditionell seit Jahren am Faschings-Samstag auf die Bühne bringen. Angefangen beim Männerballett, den bärenstarken Kesselringern, die vorwiegend aus den Herren der ersten Fußballmannschaft bestehen, die heuer zum elften Mal eine atemberaubende Tanz-Show hinlegten.

Dem stehen die Einsätze der Garden in nichts nach, wo angefangen bei den jüngsten der Purzelgarde im Alter ab vier Jahren über die als Pippi Langstrumpf verkleidete Juniorengarde bis hin zu den „Großen“, die in der erst vor wenigen Jahren gegründeten Unterabteilung im Breitensport trainieren. Eine Riege, die dem Verein seither Zulauf beschert.

Alte Bekannten stiegen wieder in die Bütt. Darunter Carmen Düll, die als „Hausfrau beim Tapezieren“ bekannte Tücken persiflierte. Auch Pfarrer Paul Häberlein war als „Till von Franken“ wieder mit am Start. Diesmal mit einem gesellschaftskritischen Rundumschlag. Der Mainbernheimer Geistliche setzte zum Ende seines Vortrags die Kappe ab und legte als Pfarrer den Zuhörern Menschlichkeit ans Herz.

Leicht verdaulicher wurde der Vortrag der drei „Secco Sisters“ Susanne Bergner, Siggi Oechsner und Anke Krämer, die mit Unterstützung des „Bernemer Singbären“ Achim Zepter wieder ihre spöttischen Reim-Liedli auf Mainbernheimer Verhältnisse sangen – jedes Jahr eines der Highlights.

Das gut vierstündige Programm hatte auch eine Slapstick-Einlage zu bieten. Lokale Promis wurden auf die Bühne gebeten, die Hunde-Handpuppen anstupsen mussten, die jeweils eine Zeile eines bekannten Schlagers sangen.

Atem angehalten

Da hielt das Publikum den Atem an um mitzukriegen, ob beispielsweise Zweiter Bürgermeister Armin Grötsch es schaffte, den Refrain von „Ich war noch niemals in New York“ richtig zu dirigieren.

Moderiert wurde der Abend, der diesmal unter dem Motto „Land des Lächelns“ stand, dem sich viele Besucher und Akteure durch asiatisch anmutende Verkleidung verpflichtet fühlten, abermals von Thomas Bachleitner und Thomas Jäger, die das Geschehen launig begleiteten.