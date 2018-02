Der Tätigkeits- und Rechenschaftsbericht sowie die geplanten Vorhaben der Gemeinde im Jahr 2018 standen im Mittelpunkt der Bürgerversammlung am Donnerstagabend.

Zunächst informierte Bürgermeister Elmar Henke über stetig steigende Einwohnerzahlen, die sich seit 1960 von 918 auf 1450 Bewohner zum Jahresende 2017 erhöhten. Nach oben orientieren sich auch die Geburtenzahlen, 2017 waren es 15 Neugeborene. Dank zahlreicher Touristentrauungen vollzog Henke im vergangenen Jahr sage und schreibe 45 Eheschließungen. Schwerstarbeit leistete der Gemeinderat in vierzehn Ratssitzungen, wo über 234 Tagesordnungspunkte diskutiert und schließlich 146 Beschlüsse herbeigeführt wurden. „Sie können stolz auf ihren Gemeinderat sein“, lobte Henke die Arbeit der Räte.

Als ein Thema, „dass uns in den nächsten Jahren stark begleiten wird“, bezeichnete er den Klimaschutz. Diesbezüglich wurde man in Sommerach unter anderem mit der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED- Technik aktiv. Laut den Ausführungen des Bürgermeisters ist man bestrebt, in Sommerach ein C0 2 -freies Baugebiet Südlich der Volkacher Straße 3 zu schaffen.

Positive Zahlen nannte Henke in Hinblick auf die Entwicklung der Steuereinnahmen. „Wir haben hier enorm fleißige Bürger“ lobte er die Bewohner, die für den Anstieg der Einkommensteuer auf 735 000 Euro (sind 34 Prozent der Gemeindeeinnahmen) sowie der Gewerbesteuer auf 448 000 Euro (21 Prozent) verantwortlich sind. Beim Blick auf die Schuldenentwicklung der Gemeinde sprach Henke von einem konsolidierenden Haushalt. Die Rücklagen konnten erhöht und die Schulden reduziert werden. Das Ergebnis schlägt sich in der Pro- Kopf- Verschuldung nieder. Die konnte von 842 auf 723 Euro zum Jahresende 2017 verringert werden.

Zur Sprache kamen auch die wichtigsten Investitionen des vergangenen Jahres. So die Neugestaltung des Knotenpunktes „Engelsberg“ mit 202 000 Euro, die Neugestaltung des Mainvorlandes mit 160 000 Euro, der Umbau der Kindertagesstätte St. Valentin mit 113 309 Euro, der Umbau des Feuerwehrhauses (68 000 Euro) und nicht zuletzt der Investitionszuschuss für die Kirchenrenovierung mit 50 000 Euro.

Auf der Agenda ganz oben stehen in diesem Jahr unter anderem der weitere Ausbau der Breitbandversorgung, die Park- Regelung im Altort, die Friedhofs- Neugestaltung, der Neubau des Parkplatzes am Schwarzacher Tor, der Abschluss der Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Südlich der Volkacher Straße 3“ oder etwa die weitere Förderung der Fassadenrenovierung an der Pfarrkirche in Sommerach.