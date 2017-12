Winterzauber: Stockbrot, Musik und ein toller Mix

Der Volkacher Winterzauber geht in die zehnte Runde. Fragen an Volkachs Tourismus-Chef Marco Maiberger

Frage: Zum zehnten Mal gibt es den Winterzauber. Was haben die Leute verpasst, die bisher nicht da waren?

Marco Maiberger: Denen ist ein tolles Freizeitangebot zwischen den Feiertagen entgangen. Durch jede Menge Abwechslung im Programm für Groß und Klein hat sich eine richtige Winterzauber-Fangemeinde entwickelt.

Wie immer geht es am Neujahrstag los – diesmal mit einer Wette.

Maiberger: Wir wetten, dass es nicht zu schaffen ist, am 1. Januar mindestens 100 lebendige Wintergestalten auf dem Volkacher Marktplatz zu versammeln. Das können Schlittenfahrer sein, Ski- und Snowboardfahrer samt Ausrüstung, aber auch Schneemänner, andere Winter-Figuren oder gerne auch Schornsteinfeger mit Neujahrswünschen. Wir lassen uns überraschen.

Und wenn doch, was ist der Wetteinsatz?

Maiberger: Dann bekommt jeder Teilnehmer, der in voller Wintermontur mit Ski und Schlitten usw. erscheint, einen Glühweingutschein als Dankeschön.

Viele haben versucht, es Volkach nachzumachen. Was ist das Erfolgsrezept?

Maiberger: Das Original lässt sich nicht kopieren. Unser Geheimrezept ist ganz klar das Flair auf dem Marktplatz im mittelalterlichen Stadtkern. Dazu kommen Stockbrot, Feuerzangenbowle, täglich wechselnde Live-Musik und Kinderanimation. Auch heuer haben wir uns zusammen mit der Schaustellerfamilie Krzenck und den Straetemans aus Bad Windsheim wieder einiges einfallen lassen. In den Abendstunden wird es Live-Musik geben (siehe Infokasten) und zum Abschluss erwartet die Besucher am Samstag, 6. Januar, um 19 Uhr ein kleines, aber feines Sternenglanz-Musik-Feuerwerk.

Gerade für Familien mit Kindern ist der Ausflug nach Volkach lohnenswert. Was steht heuer alles an?

Maiberger: Am Neujahrstag werden Glücksschweine gebastelt. Außerdem gibt es an dem Tag eine Neujahrsshow mit Clown Muck. Weiter geht es am 2. Januar ab 15.30 Uhr mit einem Varieté-Programm, zu dessen Finale es um 20.15 Uhr eine Feuershow gibt. Eine Schnitzeljagd mit Spielstationen, der Mittelaltertag mit Ritter Gilmour und Zauberer Enrico sind weitere Punkte, dazu ein Showmix mit Jongleur, Fakir & Co. und das nostalgische Spieleland.

Was gibt's für treue Winterzauber-Fans ausgedacht?

Maiberger: Treue wird in diesem Jahr belohnt. Wer täglich kommt, kann Fanpunkte sammeln und am Ende an einer Verlosung teilnehmen.