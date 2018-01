Winterwette verloren: Ein einsamer Eisbär unter Pistenfans

„Wir wetten, dass es nicht zu schaffen ist, am Neujahrsabend mindestens 100 lebendige Wintergestalten auf dem Volkacher Marktplatz zu versammeln“. So lautete die Wette, die die Volkacher Tourist Info und die Schausteller zum Auftakt des zehnten Volkacher Winterzaubers zum Jahresbeginn ausgegeben hatten.

Glühwein gibt's dennoch

Gegen 19 Uhr waren etwa 500 Besucher rund um den Marktbrunnen begeistert mit dem Verzehr von Glühwein, Feuerzangenbowle und Stockbrot beschäftigt. Schlitten-, Ski- und Snowboardfahrer in Wintermontur konnte man allerdings an nur fünf Händen abzählen. Lediglich 22 Winter-Figuren aller Altersklassen waren angetreten, um die Wette für sich zu entscheiden. Zu wenige. Tourist Info und Schausteller gewannen das Wettvergnügen, das seine Premiere feierte. Gratis Glühwein gab es für die teilnehmenden Akteure trotzdem.

Einsam und verlassen

Kurz vor Torschluss blickt Daniela Bocklitz aus Fahr neben dem Glühweinstand ein wenig traurig aus ihrem Eisbärinnen-Kostüm. „So wenig Leute in Verkleidung“, flüstert sie kleinlaut. Gott sei Dank ist Ehemann Thomas in Ski-Jacke mit zum Volkacher Winterzauber gekommen, sonst wäre sich Daniela trotz der vielen Menschen ziemlich einsam und verlassen vorgekommen.

„Ich vermisse hier ein bisschen die Eisprinzessinnen, weitere Eisbären und die Schneeköniginnen“, meint sie etwas mürrisch und glaubt nicht daran, dass sich in den verbleibenden sieben Minuten noch ähnliche Wintergestalten im Winterdorf einfinden werden. „Ich hatte mit viel mehr Leuten gerechnet, die mit Skiern, Schlitten und Schlittschuhen hier vor dem Rathaus stehen“, sagt Thomas enttäuscht.

Der Winter fehlt

Naja, bei plus sieben Grad Celsius sind die Temperaturen am Montagabend auch alles andere als winterlich. Bei Minustemperaturen wären wahrscheinlich mehr Brettlfans in Skiklamotten aufgetaucht. Auch Danielas Eisbärfell mit der Aufschrift „Außen cool, innen heiß“ hätte dann bessere Dienste geleistet. Aber sie schwitzt trotzdem nicht darin. „Ich habe mir schon nicht viel drunter gezogen. So ist es kuschelig angenehm“, sagt sie.

Einen Moment hellt sich ihre Mine auf, als eine kleine Eisprinzessin und ein Schlittschuhfahrer an ihr vorbeilaufen. Nur kurz keimt Hoffnung auf, aber es ist schon zu spät. Tourismus-Chef Marco Maiberger unterbricht das Neujahrskonzert der Volkacher Stadtkapelle. Die Auszählung der Wett-Teilnehmer kann beginnen. Bei „22“ bleibt die menschliche „Zähluhr“ stehen. Die Wette ist gewonnen.

Glühwein für alle

Weil Schaustellerin Sonja Straetemans und Marco Maiberger trotz Matchgewinns großzügig sind, spendieren sie allen Teilnehmern Glühwein. Schließlich muss der zehnte Winterzauber-Geburtstag gefeiert werden. Vor der Bühne werden ein paar Laola-Wellen losgetreten. Die Stimmung bei den Besuchern ist großartig. Wette hin, Wette her.

Interessant und spannend

Auch Josef Eberlein aus Unterpleichfeld, Christine Kaschak und ihr Sohn Marvin aus Sommerach reißen ihre Arme in die Höhe. Josef hat einen hypermodernen Klappschlitten mitgebracht, Marvin seine ausrangierten Kinderskier. „Eigentlich waren wir zuversichtlich, dass wir die Wette gewinnen“, erklärt Christine. Für Josef hat die Wettniederlage auch etwas Positives: „Hauptsache die Wette war interessant und spannend.“ Der vielköpfige Winterzauber-Fanclub spendet reichlich Beifall. Die Stadtkapelle stimmt aufs neue Jahr an.

Bis 6. Januar

Der Volkacher Winterzauber ist bis einschließlich 6. Januar täglich ab 15 Uhr geöffnet. Der Winter-Event für die ganze Familie hat sich zum beliebten Anziehungsmagnet für Menschen aus ganz Franken gemausert. Jede Menge Live-Musik runden das Programm mit Kinderaktionen, Spaßwettbewerben und dem Rathaussturm am Freitag ab. Für treue Winterzauber-Fans gibt es Bonus-Karten. Programminfos unter www.volkach.de .