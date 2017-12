MARTINSHEIM vor 35 Minuten

Winterjacke bei Party entwendet

Eine 18-jährige Schülerin besuchte am Samstagabend die „Punch-Party“ in der Grundschule in Martinsheim. Ihre rote Winterjacke der Marke Wellenstein, Größe M, hatte sie an der Garderobe abgelegt. Als sie am Sonntagfrüh die Veranstaltung verlassen wollte, stellte sie fest, dass ihre Jacke im Wert von 200 Euro entwendet worden war. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.