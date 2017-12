Wintergrillen mit Musik

Die Mitglieder des Wein- und Tourismusvereins Escherndorf-Köhler laden am Freitag, 8. Dezember, zur Escherndorfer Winternacht auf den Dorfplatz ein. Egal bei welchem Wetter, von 17 Uhr bis 21.30 Uhr wird der Platz zu einem Treffpunkt für alle Winterfans, die Geselligkeit, Musik unter freiem Himmel und ein winterkulinarisches Angebot lieben, so die Mitteilung. Von 18 bis 21 Uhr sorgt das Duo „Anplagged“ mit Akkustic Rock für Stimmung. Die Escherndorfer Winzer und Gastronomen sorgen mit Kerzenschein und Feuerschalen für die passende Winter-Illumination am Dorfplatz. Der Dorfbrunnen wird zur Brunnenbar umfunktioniert und zehn Weine verschiedener Weingüter sowie hausgenmachter Glühwein kommen zum Ausschank. Die Gastronomiebetriebe „Zum Schiff“ und „Zur Krone“ sorgen für die Speisen. Gefeiert wird bei jedem Wetter; der Eintritt ist frei.