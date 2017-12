Wintereinbruch sorgt für 120 000 Euro Schaden

Der Wintereinbruch mit Schneefall war am Sonntag auf den Straßen im Landkreis Kitzingen für 16 Verkehrsunfällen verantwortlich. Dabei wurden laut Polizeibericht zwei Verkehrsteilnehmer schwer und sechs weitere leicht verletzt. Besonders vereist war die Steigung zwischen Volkach und Gaibach. Dort musste die Straße nach einem Unfall für mehrere Stunden komplett gesperrt werden, bis der Streudienst die Straße wieder befahrbar machte. Der Gesamtschaden bei den Unfällen am Sonntag beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 120 000 Euro.

Kontrolle verloren

Los ging die Unfallserie am Sonntagnachmittag auf der Straße zwischen Wiesenbronn und Rödelsee. In einer Linkskurve verlor ein 22-jähriger Autofahrer bei Schneeglätte die Kontrolle über seinen Fiesta und schlitterte in den linken Straßengraben. Alle drei Insassen trugen leichte Verletzungen davon, der Schaden beträgt 2500 Euro.

Kurz vor dem Ortseingang von Buchbrunn kam eine 25-jährige Autofahrerin in einer Rechtskurve ins Rutschen und verlor die Kontrolle. Sie schleuderte nach links von der Straße in den Graben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Beide Insassen wurden leicht verletzt, es entstand ein Schaden von 5000 Euro.

Auf der Bundesstraße 8, auf Höhe der Auffahrt zur Autobahn A 7, schleuderte ein 22-jähriger Schüler mit seinem Fiat auf schneeglatter Fahrbahn gegen den dortigen Brückenpfeiler. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Schaden: 5000 Euro.

Unfall mit drei Autos

Eine 37-Jährige befuhr am späten Sonntagnachmittag die Steigung von Volkach in Richtung Gaibach. Auf Höhe des Pendlerparkplatzes wollte sie mit ihrem Mitsubishi unerlaubter weise nach links auf diesen einfahren. Eine entgegenkommende 28-jährige VW-Fahrerin konnte auf der eis- und schneeglatten Fahrbahn nicht mehr abbremsen und rutschte gegen den Mitsubishi.

Durch den Zusammenstoß wurde der VW Passat nach links in den Gegenverkehr geschoben und stieß dort mit dem BMW eines 64-jährigen Mannes zusammen. Die Beifahrerin im BMW wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 43 000 Euro. Die Fahrbahn musste aufgrund der Glätte und wegen der Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehren aus Volkach und Gaibach waren mit 30 Einsatzkräften vor Ort.

Auf der Strecke zwischen Volkach und Obervolkach geriet am Abend auf schneebedeckter Fahrbahn ein 55-jähriger Mann mit seinem Kleinbus auf das rechte Bankett. Er übersteuerte sein Fahrzeug, prallte gegen die dort verlaufende Leitplanke und stieß anschließend mit dem entgegenkommenden Hyundai eines 22-jährigen Polizeibeamten zusammen. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Schaden: 15 500 Euro.

Auf die Gegenfahrbahn gekommen

Auf der Staatsstraße von Kitzingen in Richtung Schwarzach kam ein 25-jähriger Soldat mit seinem Wagen wegen der Schneeglätte auf die Gegenfahrbahn und touchierte den entgegenkommenden Wagen eines 31-jährigen Mannes. Schaden hier: 10 000 Euro.

In der Marktstraße in Rüdenhausen stieß der 46-jährige Fahrer eines Skoda in einer Linkskurve aufgrund der Schneeglätte gegen eine Hausecke. Dabei entstand ein Schaden von 6000 Euro.

Von der Autobahnpolizei wurde lediglich ein Winterunfall gemeldet: Am Sonntagabend geriet eine junge Autofahrerin auf der A 3 bei Geiselwind auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Außenleitplanke. Ihre beiden Begleiterinnen wurden dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzt die Autobahnpolizei auf etwa 4500 Euro. 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Geiselwind kümmerten sich um ausgelaufenen Kraftstoff.