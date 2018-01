KITZINGEN vor 3 Stunden

Windböe drückt Auto von der Straße

In der Panzerstraße in Kitzingen erfasste am Donnerstagmittag eine starke Windböe das Auto einer 22-jährigen Frau und drückte es auf die Gegenfahrbahn. Beim Gegenlenken geriet das Auto von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben: Schaden laut Polizeibericht: 500 Euro.