Willy Manger aus Volkach feierte seinen 80. Geburtstag

Die Glückwünsche der Stadt Volkach überbrachte zweite Bürgermeisterin Gerlinde Martin. Eine Delegation des VfL Volkach, bei dem Manger seit sechs Jahrzehnten treues Mitglied ist und als Ehrenmitglied geführt wird, überraschte den Jubilar mit einem Geburtstagsbesuch.

Willy Manger kam am 7. Januar 1938 als Sohn des Volkacher Zimmerermeisters Michael Manger und dessen Frau Monika in einem Würzburger Krankenhaus zur Welt. Mit seinen beiden Geschwistern wuchs er bei den Eltern auf. In Gaibach absolvierte er die Mittlere Reife. Nach dem Schulabschluss machte er im Zimmererbetrieb seines Vaters eine Handwerkerlehre.

Nach der Gesellenprüfung zum Zimmerer besuchte er die Fachhochschule in Würzburg und schloss sein Studium als Diplom-Ingenieur FH erfolgreich ab. Zwei Jahrzehnte arbeitete er in Würzburg als Bauleiter, ehe er 1981 den Betrieb des Vaters in der Dimbacher Straße übernahm. Schon 1965 heiratete er die Volkacherin Edeltraud Dinkel, die im Jahr 2000 verstarb.

Zwei Jahre später übergab er seinen Zimmereibetrieb seinen beiden Söhnen. „Fußball ist mein Leben“, sagt er zu seiner Lieblingsbeschäftigung. Viele Höhen und Tiefen hat er mit „seinem“ VfL, bei dem er schon in der Schülermannschaft aktiv kickte, miterlebt. Als Linksaußen in der ersten Mannschaft war er torgefährlich. Das Fußballerdasein hat ihn nie losgelassen. Nach seiner aktiven Zeit engagierte er sich als Jugendleiter, übernahm 18 Jahre lang die erste Mannschaft als Abteilungsleiter. Im Vereinsvorstand trug er als zweiter und dritter Vorsitzender viele Jahre Verantwortung. Noch bis vergangenes Jahr hat er rund um das Sportheim an der Fahrer Straße überall dort mitgeholfen, wo ein Mann oder Organisator gebraucht wurde. Für seine ehrenamtlichen Verdienste erhielt er mehrfach Auszeichnungen. Eine Wahlperiode war er im Stadtrat vertreten.