Willkommens-Skulpturen aufgestellt

(hh) Die Gärtnergemeinde Albertshofen feiert heuer das Jubiläum 700 Jahre der ersten urkundlichen Erwähnung. Der Gemeinderat beschloss, an allen vier Ortseingängen Willkommens-Skulpturen zu platzieren, um Besucher zu begrüßen und auf das Jubiläumsjahr hinzuweisen. Am Dienstag rückten die Arbeiter der Kitzinger Handwerksfirma Naturstein Brumme an, um die Naturstein-Sockel auf Betonfundamente zu setzen und darauf die eisernen und rostfarbenen Skulpturen einer Albertshöfer Höpper-Geiß zu montieren. „Die Sache ist stabil und vandalismussicher“, bemerkte Bürgermeister Horst Reuther, der den Handwerkern auf die Finger schaute. An die Skulpturen kommen noch Jubiläumsfahnen, die neue Objekte zur Begrüßung der Gäste stehen an der Umgehungsstraße von Mainsondheim kommend und an der Kreuzung zur Gartenlandhalle sowie in der Kitzinger Straße. Wenn die Pflasterarbeiten erledigt sind, dann wird die letzte Skulptur bis Ostern an der Fähre stehen.