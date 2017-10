Willanzheimer Wald: Keine Schwammspinner zu erwarten

Der Jahresbetriebsplan für den Willanzheimer Gemeindewald sieht für 2018 einen Einschlag von 200 Festmeter vor. Im Hüttenheimer Wald wird eine eingezäunte Schattlaubfläche aufgeforstet. Heuer hatte die Gemeinde 164 Festmeter Holz im Gemeindewald eingeschlagen und zusätzlich noch eine Holzmasse wegen Borkenkäferschäden, wurde in der Gemeinderatssitzung deutlich.

Geld bleibt keines übrig

Die Gemeinde verdient kein Geld mit dem Wald weil die Kosten für Aufforstungen, Pflegearbeiten und Einzäunungen die Einnahmen aus dem Holzverkauf wieder auffressen.

Die Termine für die Holzstriche sind am 25. November in Markt Herrnsheim und am 2. Dezember in Hüttenheim. Die Holzausgabe im Willanzheimer Wald ist am 18. Dezember. Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert wies darauf hin, dass auch die Gertholzbesitzer im Güterwald die Unfallverhütungsvorschriften einhalten müssen. Die bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft habe eine Probe in Willanzheim vorgenommen, die ergab, dass keine neue Schwammspinner-Population zu erwarten sei.

Weitere Themen im Rat waren:

• Zum Antrag des Tierschutzvereins auf eine höhere Förderung in der Zukunft durch die Gemeinde fassten die Räte noch keinen Beschluss. Denn die Bürgermeisterin meinte, dass dafür eine einheitliche Linie der Landkreis-Kommunen gefunden werden müsste. Aus diesem Grund will sie die Bürgermeisterdienstversammlung, in der die Tierheim-Thematik auf der Tagesordnung steht, abwarten.

• Zum ehemaligen Gasthaus Krone in Hüttenheim teilte die Bürgermeisterin mit, dass der Besitzer nach dem Einsturz des Daches eines Nebengebäudes auf Anordnung des Landratsamts eine Mauer weg geschoben habe. Das Landratsamt habe für das marode Anwesen mehrere Vorgaben gemacht, die der Besitzer zu erledigen habe.

• Der Gemeinderat hatte für den Umbau der Willanzheimer Schule mehrere Bewertungskriterien für die Leistungsverzeichnisse verschiedener Gewerke festgelegt. Dagegen hatte die Regierung von Unterfranken Einwände erhoben, weshalb nur wenige Bewertungskriterien belassen werden und die Aufträge nach dem wirtschaftlichsten Angebot vergeben werden, um Klagen von Anbietern zu vermeiden. Die Vergaben sollen Anfang November veröffentlicht und die Aufträge dann Anfang Dezember vergeben werden.

• In der Froschgasse ist das Kanalsystem defekt, dort muss saniert werden. Gemenderatsmitglied Hilmar Hein votierte dafür, keine Sanierung im Inliner-Verfahren zu wählen, sondern eine offene Bauweise um alle Kanalteile und auch den defekten Hausanschluss angehen zu können. Er riet auch dazu, den kurzen Abschnitt des Kanals etwas zu verlegen um weitere Wurzeleinwachsungen in Zukunft zu vermeiden. Die Ratskollegen stimmten der offenen Bauweise zu und erledigt soll die Sanierung im kommenden Frühjahr werden.

• Die Gemeinde registrierte schon über einen längeren Zeitraum einen Wasserverlust, doch fand sich kein Ansatzpunkt, wo denn ein Schaden sein könnte. Nach zwei Nächten intensiver Suche fand das Bauhofpersonal vergangene Woche endlich einen Wasserrohrbruch, bei dem 1,2 Kubikmeter pro Stunde Wasser abflossen. Der Schadensort liegt auf einem Privatgrundstück, aber noch vor dem Zähler des Hauseigentümers.

• Die Ratsrunde legte fest, dass die Erschließungsstraße für den neuen Abschnitt des Baugebiets Ebental als Keltenweg gewidmet wird. Ingrid Reifenscheid-Eckert informierte, dass inzwischen die Bauplätze vermessen sind und daher der Verkauf der Grundstücke starten kann.

• Das Ratsgremium stellte die Jahresrechnung für 2016 mit 4,296 Millionen Euro fest. Dabei erwirtschaftete die Gemeinde eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt von 254 000 Euro. Die Ratsrunde erteilte der Verwaltung und der Bürgermeisterin die Entlastung. Ingrid Reifenscheid-Eckert informierte, dass die überörtliche Rechnungsprüfung für die Gemeinde und den Schulverband keinerlei Beanstandungen ergeben habe.