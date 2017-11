Wilhelmsbühl-Streit: Nur zwei Stadträte lassen sich sehen

Am schlechten Wetter allein kann es nicht gelegen haben, dass die Anlieger der Wohngebiete Am Wilhelmsbühl und Stangenbrunnenweg an der Straße nach Sulzfeld auf ihren Bratwürsten und auf dem Punsch sitzen blieben. Mit dem Angebot wollten sie die Gespräche mit den Entscheidungsträgern auflockern. Mit Jens Pauluhn (Ödp) und Elvira Kahnt (SPD) haben sich nur zwei Stadträte beim Termin am Samstag sehen lassen. 30 plus Oberbürgermeister Siegfried Müller hatten die Anlieger schriftlich eingeladen.

Kein Interesse der Stadtpolitik

„Die Stadträte haben offenbar kein Interesse an unserem Anliegen“, sagte mit Erich Jakubczyk einer der Sprecher der Gegner des Baugebiets. Besonders enttäuscht ihn nach eigenen Aussagen, dass es nur sechs Stadträte nötig fanden, sich zu entschuldigen und den Termin abzusagen. Immerhin hätten zahlreiche Anwohner gewartet und sich auf ein Gespräch vorbereitet. Auch nach dem Flop werde der Kampf gegen eine weitere Wohnbebauung am Hang weitergehen.

Der Ausgang ist offen

Widerstand haben die Anlieger schon lange gezeigt, unter anderem mit 150 Unterschriften oder einer Mahnwache vor einer Sitzung des Verwaltungs- und Bauausschusses des Stadtrats. Genutzt hat das alles bisher nicht. Der Ausschuss hat der Vorplanung für die steile Erschließungsstraße zu den geplanten 18 Bauplätzen auf dem 1,4 Hektar großen Gelände zugestimmt. Die hielt die Mehrheit mit 16 Prozent Gefälle auf 25 Metern zwar für schwierig, aber machbar. Mit der Entscheidung war nach dem Grundsatzbeschluss für das Baugebiet vom Oktober 2016 der Anfang für ein Bebauungsplanverfahren gemacht. Wie das ausgeht, ist derzeit offen.