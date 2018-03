GROßLANGHEIM vor 1 Stunde

Wildwechsel am Morgen

Am frühen Donnerstagmorgen fuhr eine 18-jährige Fahranfängerin auf der Kreisstraße von Wiesenbronn in Richtung Großlangheim. Als plötzlich ein Reh die Straße kreuzte, wurde dieses frontal von dem Pkw erfasst und getötet. Der Sachschaden an dem Audi beläuft sich laut Polizeibericht auf 2500 Euro.