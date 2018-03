ALTENSCHÖNBACH vor 1 Stunde

Wildunfall: Reh verendet

Auf der Kreisstraße zwischen Altenschönbach und Schönaich erfasste am späten Mittwochnachmittag ein 49-jähriger Autofahrer ein Reh, das die Fahrbahn kreuzte. Das Tier verendete an der Unfallstelle. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich laut Polizeibericht auf 1000 Euro.