Wildunfälle nehmen zu

500 Euro Sachschaden verursachte der Zusammenstoß mit einem Reh, das am Montagfrüh auf der Strecke zwischen Düllstadt und Atzhausen die Fahrbahn überquerte und gegen das Auto eines 27-jährigen Mannes prallte. Das Tier erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.



Gleich 1000 Euro betrug der Schaden am Auto einer 74-jährigen Frau, die am Montagabend mit ihrem Auto zwischen Rimbach und Eichfeld einen Hasen überfuhr.



Auf der Straße zwischen Rödelsee und Wiesenbronn erfasste am Montag, kurz nach Mitternacht, ein 26-jähriger Autofahrer ein Reh. Das Tier rannte anschließend davon. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf 500 Euro geschätzt .red