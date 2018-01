LAUB vor 1 Stunde

Wildschwein verendete

Auf der Strecke zwischen Reupelsdorf und Laub erfasste am Mittwochabend ein 42-jähriger Autofahrer ein Wildschwein, das die Fahrbahn kreuzte. Das Tier wurde durch den Aufprall in den Graben geschleudert und verendete, heißt es im Polizeibericht. Schaden am Pkw 1500 Euro.