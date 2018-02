Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein bisher unbekannter Täter in Gnodstadt eine in der Gemarkung Oberer Mastenweg angebrachte Wildkamera entwendet. Das Gerät war bei einem Trampelpfades angebracht und hat laut Polizeibericht einen Wert von 150 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.