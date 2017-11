Wiesentheids Zahlen stimmen

Finanziell geht es dem Markt Wiesentheid nach wie vor gut. Die Kommune profitiert von der guten Konjunktur ihrer ansässigen Unternehmen, dazu komme die momentan günstige Situation bei Zuwendungen von staatlicher Seite. Das stellten Bürgermeister Werner Knaier und die Kämmerin Angela Roß bei der Vorberatung des Haushalts für 2018 im Wirtschaftsausschuss heraus. Dort wurde ein Etat besprochen, der mit einem voraussichtlichen gesamten Volumen von 27,59 Millionen Euro um 1,2 Millionen höher ausfällt, als im Vorjahr.

Das Volumen an Investitionen ist dabei mit 15,879 Millionen Euro etwas höher, als im Vorjahr angesetzt. Die einzelnen Fraktionen im Gemeinderat hätten sich zwar bei ihren Wünschen für das kommende Jahr zurück gehalten. Jedoch seien noch viele Projekte aus dem Vorjahr am Laufen, so Knaier. Im Vorjahr beliefen sich die kalkulierten Investitionen auf 14,5 Millionen Euro. Davon wurden immerhin fast sechs Millionen ausgegeben, was im Vergleich zu anderen Jahren einiges mehr sei.

Einen höheren Anstieg verzeichnet der Verwaltungshaushalt, der sich nach den Vorberechnungen auf 11,719 Millionen Euro beläuft. Das sind 846 600 Euro oder 7,79 Prozent mehr, als im Vorjahr. Hier mache sich bemerkbar, dass die Gemeinde mehr Personal eingestellt hat. Insgesamt 1,413 Millionen Euro sind für Personalkosten vorgesehen.

Beim Blick auf die Gesamtsituation gestaltet sich für Wiesentheid vor allem der Punkt Gewerbesteuer günstig. So seien im Jahr 2017 etwa sieben Millionen Euro Gewerbesteuer eingegangen, bei im Vorfeld vorsichtig kalkulierten 3,7 Millionen Euro. Wie viel die Gemeinde letztlich behalten könne, stehe noch nicht fest, weil noch Abrechnungen ausstünden, hieß es. In der Steuerkraft klettert die Gemeinde auf Platz drei im Landkreis, hinter Iphofen und Abtswind, sie liegt auf Platz 19 im Regierungsbezirk Unterfranken.

Für das kommende Jahr ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Schlüsselzuweisungen wird Wiesentheid wegen der hohen Steuerkraft nicht erhalten. Die Steuersätze bei Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert. Zum Schuldenstand merkte Bürgermeister Knaier an, dass sich dieser zum Ende kommenden Jahres auf 176 Euro pro Einwohner belaufen werde. Reche man die Rücklagen mit ein, ist die Gemeinde schuldenfrei.

Die voraussichtliche Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt beträgt für 2018 abzüglich der Tilgungsausgaben 1,489 Millionen Euro. Um den Haushalt abzugleichen, plant die Kommune mit einer Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 5,64 Millionen Euro.

In der Sitzung des Wirtschaftsausschusses gingen die Räte die einzelnen Posten durch. Ratsmitglied Frank Hufnagel wies in einer Vorlage auf die enorme Erhöhung mancher Posten hin. So seien die Personalkosten von 768 514 Euro im Jahr 2013 auf nun 1,413 Millionen Euro gestiegen. Beim Punkt Ausgaben Verwaltung hatte er im selbe Zeitraum einen Anstieg von 2,5 Millionen Euro auf nun fast 6,5 Millionen Euro errechnet, die Einnahme aus der Gewerbesteuer sei seitdem auch um 2,6 Millionen Euro gestiegen, merkte er an.

Der Haushalt für das Jahr 2018 wird nun dem gesamten Gemeinderat zur Annahme empfohlen. Verabschiedet wird der Etat voraussichtlich in der Sitzung am 7. Dezember.