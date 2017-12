Wiesentheid feiert sein 1100-jähriges Bestehen

2018 feiert Wiesentheid 1100. Geburtstag. Aus diesem Anlass will die Gemeinde das Jahr über mehrere Veranstaltungen anbieten. Höhepunkt soll ein großer historischer Festzug am Kirchweih-Sonntag (23. September) werden. In der Sitzung des Kulturausschusses gab es Informationen zum Stand der Vorbereitungen.

So berichtete der zuständige Mitarbeiter Josef Laudenbach, dass der Feszug am 23. September stattfinden wird. Man rechne mit etwa 60 Gruppen, die unter anderem die Geschichte Wiesentheids auf Wägen und in Fußgruppen darstellen sollen. Die Gemeinde will sich die Vereine aus Wiesentheid und den Ortsteilen mit ins Boot holen, die mitwirken sollen. Gleichzeitig werden auch historische Gruppen eingeladen.

Während des Jahres sind weitere Veranstaltungen geplant, die im Zusammenhang mit dem Jubiläum stehen. So ist angedacht, bereits über Ostern eine Ausstellung mit Bildern und Dokumenten zu präsentieren, die Wiesentheids Werdegang aufzeigen. Dazu stellt die Gemeinde Material aus ihrem Archiv zur Verfügung, gleichzeitig werden auch einige Bürger das Ganze unterstützen.

Einen musikalischen Beitrag zum Jubiläumsjahr hat das Gymnasium angekündigt. Voraussichtlich im Juli will die Schule ein Musical aufführen, das sich mit dem Leben und der Zeit von Eleonore Gräfin von Schönborn befasst. Das Ganze soll im Schlosshof statt finden.

Geplant ist für 2018 auch ein Konzert zu Ehren von Franz Alfons Wolpert (1917-1978). Der Komponist wurde in Wiesentheid geboren. Daneben plant dei Gemeinde, so Josef Laudenbach weitere Veranstaltungen für das Jubiläumsjahr.