Wiesentheid ehrt seine Sportskanonen

Einen anderen Rahmen als gewohnt hatte die Ehrung der erfolgreichen Sportler in Wiesentheid. Erstmals wählte die Gemeinde dazu als Ort die Steigerwaldhalle, erstmals gab es während des Ehrenabends sportliche Darbietungen. Seine Premiere hatte Sportausschuss-Mitglied Erwin Jäger, der als Moderator durch den Abend führte. Die Auszeichnungen überreichte Bürgermeister Werner Knaier, bei den Sportabzeichen unterstützte ihn sein Vorgänger, Altbürgermeister Walter Hahn.

Wenn auch das Gros der ausgezeichneten Sportler recht jung war, so ragte wieder eine Frau heraus, die bei der Ehrung seit Jahren Stammgast ist: Ultraläuferin Marika Heinlein gelang neben einigen sportlichen Erfolgen 2017 ein besonderer Clou. Sie absolvierte die über 1200 Kilometer lange Strecke von Wiesentheid bis in die französische Partnergemeinde Rouillac in nicht einmal drei Wochen. Dafür gab es besonderen Applaus.

Über einige Erfolge durften sich auch vergangenes Jahr wieder die Gardetänzerinnen vom TSV/DJK Wiesentheid freuen. Zweite Plätze bei den Europameisterschaften holten die Tanzduos Emily Koos und Emily Troll, sowie Anna Krämer/Zoe Emilia Ruppert. Auf nationaler und bayerischer Ebene gab es beim Tanzen wieder einige vordere Plätze. Die Schautanz-Formation „Freestyle“ der Jugend zeigte am Ehrenabend eindrucksvoll ihr Können mit einem Tanzbeitrag.

Durchweg positiv fiel später die Resonanz auf die neue Art des Ehrenabends aus. BLSV-Kreisvorsitzenden Josef Scheller fand es schön, dass die Leistungen der Sportler damit ins rechte Licht gerückt werden. „Sie verdienen hohe Anerkennung, auch die Leistung der Trainer und Betreuer.“ Bürgermeister Knaier sagte, er könne sich gut vorstellen, dass die Gemeinde den Rahmen der Veranstaltung künftig beibehalte.

Bei der Verleihung der Sportabzeichen, die ebenfalls an diesem Abend statt fand, wurde Siegfried Schmiedl besonders hervor gehoben. Der Senior nahm mit seiner Frau nicht nur die meisten der Prüfungen als Kampfrichter ab. Schmiedl selbst erhielt die Plakette zum 39. Mal in Gold verliehen.