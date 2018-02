Wiesentheid auf Französisch erkunden

In Wiesentheid können sich nun auch französische Touristen bestens zurechtfinden. Denn eine Gruppe von sieben Schülern des Projekt-Seminars Französisch des Wiesentheider Gymnasiums hat eine Broschüre über den Ort erstellt – komplett in der Sprache unseres Nachbarlandes. In dem kleinen Heft finden sich auf 20 Seiten Informationen über die Sehenswürdigkeiten des Marktes; Fotos zeigen die markantesten Orte in der Gemeinde. Bei einer Feierstunde haben die Schüler des Seminars ihr Werk nun an Bürgermeister Werner Knaier übergeben, der sich über die gelungene Ergänzung freute. Damit lasse sich die Gemeinde künftig für französische Gäste besser erschließen.

Ein Spaziergang durch die Gemeinde

Das Heft zeigt 15 markante Stellen und Plätze, die bei einem Spaziergang erkundet werden können. Es orientiert sich dabei am Barockrundgang der Gemeinde, der im vergangenen Jahr fertig gestellt worden war. Etwa ein halbes Jahr haben sich die Schüler mit der Erstellung beschäftigt – Fotos, Texte, Übersetzungen und das Layout entstanden dabei komplett in Eigenarbeit. Die Kosten für den Druck wurden vom Partnerschaftsreferat des Bezirks Unterfranken mit 300 Euro bezuschusst und auch die Gemeinde steuerte einen Betrag bei.

Bei der Feierstunde berichtete Rachel Fromm, eine der Schülerinnen, von der Entstehung des Heftes: Die Idee dazu sei im vergangenen Jahr entstanden, als eine Gruppe junger Franzosen aus der Nähe der Wiesentheider Partnergemeinde Rouillac zu Besuch im Ort weilte. Das Seminar Französisch zeigte der Gruppe die Gegend – natürlich durfte auch eine umfangreiche Besichtigung Wiesentheids nicht fehlen. Dabei entdeckten manche der deutschen Gastgeber erst, was ihre Heimat alles zu bieten hat. Jeder französischsprachige Tourist solle künftig auch die Möglichkeit haben, etwas über Wiesentheid zu erfahren, erklärte Fromm. Herausgekommen sei „eine praktische Broschüre, gefüllt mit Wissenswertem über den Ort“.

Bei der Erstellung wirkten die Schüler Denise Dumler, Rachel Fromm, Youssef Katit, Adran Perras, Celina Schönbach, Helena Schwarz und Sophie Zink mit. Betreut wurde das Projekt von Christine Gumann, die als Französisch-Lehrerin am Wiesentheider Gymnasium tätig ist und zugleich als Vorsitzende des örtlichen Partnerschaftskomitees fungiert.