Wiesentheid: Autos stoßen frontal zusammen - beide Fahrer schwer verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 38-jährige Fahrer eines Ford Fiesta gegen 15 Uhr kurz nach Reupelsdorf auf den Gegenfahrstreifen. Ein aus Schwarzach kommender 18-jähriger Fahrer eines Smart konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Frontalzusammenstoß. Dabei erlitten beide Fahrer so schwere Verletzungen, dass sie nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt und Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden mussten.



Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Kitzinger Polizei und Bergung der Unfallfahrzeuge war die B22 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand dem derzeitigen Stand nach wirtschaftlicher Totalschaden. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang führt die Polizeiinspektion Kitzingen. Neben Polizei, Notarzt und Rettungsdienst waren die umliegenden Feuerwehren im Einsatz.