Wiesenbronner Rat lehnte Erhöhung der Hundesteuer ab

Welche Gemeinde kennt es nicht, das Problem mit den Hundehäufchen, die dann zu einem Problem werden, wenn die Halter nicht bereit sind, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner zu beseitigen. In der Wiesenbronner Ratssitzung am Dienstagabend ging es wieder einmal um dieses Thema. Auslöser für die Debatte war ein Antrag von Mario Hofmann, die Hundesteuer auf 1000 Euro anzuheben. Der Vorsitzende des Weinbauvereins gab als Grund für sein Vorgehen zu viel Hundekot im Ort und auch auf dem Weinkunstweg an, „das ist keine Werbung für einen Weinort“.