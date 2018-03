Wieder genug Platz auf der Deponie

Der anhaltende Bauboom macht sich auch auf den Bauschuttdeponien bemerkbar. Erst 2014 war auf der Kreisbauschuttdeponie Iphofen ein neuer Abschnitt mit 100 000 Kubikmetern Verfüllvolumen in Betrieb genommen worden. Knapp drei Jahre später musste erweitert werden. Die Erweiterung ist abgeschlossen und in Betrieb gegangen. Erfreulich für die Anlieferer: Trotz der rund 310 000 Euro teuren Erweiterung bleibt die Gebühren stabil.

Wetter hat gepasst

Bei einem Ortstermin auf der Anlage an der Straße von Iphofen nach Willanzheim machte Phillipp Kuhn als Sachgebietsleiter Abfallwirtschaft im Landratsamt klar: „Das Wetter der vergangegen Wochen hat genau gepasst.“ In nur sieben Wochen wurde die Iphöfer Bauschuttdeponie um einen neuen Abschnitt erweitert. Um in Zuge dieser Baumaßnahme, die unter der Regie von Lothar Riedel lief, wurde auch eine Teilfläche der Deponie rekultiviert.

Weitere Planung

Der neue Abschnitt bietet Platz für rund 80 000 Kubikmeter an Bauschutt und Bodenaushub. „Das sollte für die nächsten drei Jahre reichen“, sagte Philipp Kuhn, auch wenn die Konjunktur weiter brummt. Auch deshalb rechnen die Experten am Landratsamt mit weiterhin hohen Mengen und machen sich jetzt schon an die Planung und Genehmigung des nächsten Deponieabschnitts.

Die Mengen steigen

Der beispielloser Bauboom der vergangenen Jahre hat dafür gesorgt, dass die abgelagerten Mengen auf der Bauschuttdeponie Iphofen kontinuierlich nach oben kletterten. 2015 waren es rund 28 000 Kubikmeter an unbelastetem Bauschutt und Bodenaushub, ein Jahr später bereits 33 000 Kubikmeter. „Für 2017 werden wir bei rund 29 000 Kubikmetern landen“, sagte Abfallberater Harald Heinritz, der sich seit vielen Jahren um die Abfallbilanz kümmert, beim Ortstermin.

Rekultivierung

Zeitgleich mit der Erweiterung wurde ein komplett verfüllter, rund ein Hektar großer Teilabschnitt rekultiviert. Wie Lothar Riedel erläuterte, kommt dazu über den verfüllten Bereich eine etwa 1,20 Meter dicke mineralische Dichtschicht. Darüber wird dann ein sogenanntes Geoflies gelegt, das verhindern soll, dass Niederschlagswasser eindringen kann. Über dieses Geotextil wird schließlich eine rund 1,20 Meter dicke Rekultivierungsschicht aufgetragen.

Stabile Gebühren

Von einem „hervorragenden Service“ sprach Kuhn mit Blick auf die Öffnungszeiten und die im Vergleich „sehr günstigen Ablagerungsgebühren“. Die werden sich auch durch die Baukosten für den neuen Deponieabschnitt in Höhe von rund 310 000 Euro nicht erhöhen. „Unsere Kalkulation zeigt, dass wir die Gebühren wohl bis 2022 stabil halten können“, so Kuhn. Er hofft zusammen mit Heinritz, dass künftig noch deutlich mehr Bauabfälle ins Recycling gehen. Dann könnte die Deponie in Iphofen über das prognostizierte Jahr 2048 hinaus in Betrieb bleiben.