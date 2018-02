Wieder Gartenlust

Nach der Premiere im Vorjahr findet in Rüdenhausen auch dieses Mal wieder die Verkaufsschau „Gartenlust“ auf dem Gelände des Schlossparks statt. Wie Bürgermeister Gerhard Ackermann in der Sitzung des Gemeinderates mitteilte, ist als Termin das Wochenende vor Ostern, von Freitag, 23. bis einschließlich Sonntag, 25. März vorgesehen. Das ergab eine Besprechung der LOCO-Veranstaltungs-Gmbh mit dem Fürstenhaus, der Gemeinde und der örtlichen Feuerwehr.

Im Vorjahr wurden 5000 Besucher gezählt. Probleme bereitete dabei die Parkplatz-Situation rund um das Schloss und den Ortskern. Diesmal soll für die Zeit der Ausstellung ein Parkverbot im Bereich der Markt- und Jahnstraße erlassen werden. Am Paul-Gerhardt-Platz werden Behindertenparkplätze eingerichtet, die Aussteller können am Schleifweg, in der Parkstraße, sowie auf einer Grasfläche am Schleifweg ihre Fahrzeuge abstellen, wurde fest gelegt. Größere Parkplätze für Besucher könnten unter anderem am Bauhof in Richtung Abtswind, oder in der Industriestraße geschaffen werden.

Außerdem teilte Bürgermeister Ackermann in der Ratssitzung mit, dass die Gemeinde im Jahr 2017 beim Mitteilungsblatt ein Defizit von 2831 Euro gemacht hat. Aktuell gibt es 116 Bezieher der gemeindlichen Informationen. Als Zuschuss zum Dorfschätze-Express muss Rüdenhausen anteilig 1758 Euro berappen. Die Fahrgastzahlen des Busses, der an den Wochenenden vom Bahnhof in Iphofen aus die Gemeinden anfährt, lagen bei 2168 Personen, was ein Plus von 16.5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sei.