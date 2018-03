Wie sich der Landkreis schützt

Für Uwe Knickel ist der Fall klar: Es ist nicht die Frage ob, sondern wann die Afrikanische Schweinepest (ASP) in den Landkreis Kitzingen kommt. Der Leiter des Veterinäramts machte den Landkreis-Bürgermeistern bei ihrer Dienstbesprechung am Mittwochnachmittag klar, dass es früher oder später zu einer Übertragung der für den Menschen ungefährlichen Seuche auf heimische Tiere kommen wird.

Fakten statt Gerüchte

Knickel setzte Fakten gegen kursierende Gerüchte: Die Schweinepest sei derzeit vor allem in den osteuropäischen Nachbarländern verbreitet. Betroffen seien Wild- und Hausschweine. Die Übergange zwischen Natur und Stall seien dort teilweise fließend. Doch werde die Krankheit wahrscheinlich nicht über die relativ ortstreuen Wildschweine ihren Weg nach Deutschland finden, sondern über die Menschen.

Reiseproviant nicht in die Umwelt werfen

Eingeschleppt werden könnte die Seuche über Kleidung, Geräte oder Reiseproviant. In Wurst zum Beispiel könne der Virus bis zu einem Jahr überleben, erklärte Knickel. Wirft jemand Pausenbrot-Reste in die Büsche statt in einen verschlossenen Mülleimer, könne der Virus vom Wild aufgenommen werden.

Zu den Personengruppen, die den Virus unbewusst verbreiten könnten, gehören Touristen, Gastarbeiter und Fernfahrer, sagte der Veterinäramtsleiter, zugleich zuständig für Verbraucherschutz im Landkreis. Die Behörden versuchen sie über Flugblätter über die potenzielle Gefahr zu informieren.

Kontakt zwischen Wild- und Hausschwein vermeiden

Im Landkreis gehe es nun darum, den Kontakt zwischen Wild- und Hausschweinen zu verhindern. Ein Mittel sei, die Wildschweine verstärkt zu jagen, „aber ohne Panik“, beruhigte Knickel. da es noch keine ASP hierzulande gebe. Viele Verbraucher reagieren schon jetzt ängstlich und verzichten auf den Kauf von Wildschweinfleisch, so dass dessen Preis verfalle.

Doch Knickel treibt eine noch größere Sorge um: Schon derzeit, sagte er, werde mit der Haltung von Hausschweinen „kein Geld mehr verdient“. Würde die Schweinepest auftreten, kämen auf die Stallbesitzer qua Gesetz hohe Auflagen und damit Kosten zu, und der Marktpreis würde weiter fallen. Für viele Schweinezuchtbetriebe wäre das der Genickbruch.

Was Behörden und Kommunen tun können

Was tun? Knickel erklärte den Bürgermeistern, dass Behörden und Verbände die Landwirte, die Bauern und die Öffentlichkeit aufklären und von toten Tieren Proben nehmen würden. Ein Entgegenkommen zeigt das Amt, indem es die Gebühren für die Trichinenuntersuchung senkt.

Dennoch sei der Landkreis bei diesem „unangenehmen Thema“ auch auf die Hilfe der Kommunen angewiesen, warnte Knickel die Bürgermeister vor: „Sollte die ASP kommen, werden Pufferzonen von 15 und 50 Kilometer um die Fundstelle eines Tierkadavers eingerichtet.“ Vor allem müsse dann der Kadaver fachgerecht entsorgt werden.

Der Landkreis werde deshalb in seinem Kreisbauhof in Hoheim eine zentrale Sammelstelle einrichten. Knickel bat aber die Bürgermeister, vor allem die im Steigerwald, in ihren Kommunen nach Möglichkeiten für eine eventuelle Zwischenlagerung zu schauen. Im Großen und Ganzen konnte er die Rathaus-Chefs aber beruhigen: „Der Landkreis kümmert sich.“