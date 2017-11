Wie junge Maler Landschaften wahrnehmen

Die jungen Kreisbürger sind äußerst kreativ, zeigte sich beim diesjährigen Kunstpreis der Jugend des Landkreises Kitzingen. In diesem Jahr drehte sich mit dem Thema „Landschaften wahrnehmen und erleben“ alles um künstlerisches Gestalten, von Malerei über Collagen, Skulpturen bis hin zu Fotografie war alles möglich. Vergeben wurde zum einen der Kunstpreis und zum anderen der Walter-Leibig-Sonderpreis des Lions Clubs.

Beliebte Veranstaltung

„Wir leben im Kitzinger Land in einer wunderschönen Region und ich bin gespannt, wie unsere Kinder und Jugendlichen diese Landschaft wahrnehmen“, sagte Landrätin Tamara Bischof bei der Preisverleihung des Kunstpreises der Jugend. Die Veranstaltung samt Ausstellung der Werke fand in der Kitzinger Rathaushalle statt und es zeigt sich deutlich: Auch nach fast 40 Jahren ist der Kunstpreis des Landkreises Kitzingen, der seit 1979 vergeben wird, eine beliebte Veranstaltung.

210 Werke wurden abgegeben und von einer Fachjury bewertet. Die Landrätin dankte den Juroren Dr. Harald Knobling, Karl-Heinz Wolbert, Bernhard Ziegler und Gunter Will für ihren Einsatz und die fachkundigen und wertschätzenden Worte, die Knobling als Sprecher der Jury bei der Preisverleihung für jeden Preisträger fand. Einige der Platzierungen wurden doppelt vergeben, manche von der Jury ausgespart.

Die Preisträger

In der Altersgruppe 1 (6 bis 9 Jahren) bekam Hendrik Pohl den zweiten Preis, Anerkennungspreise gingen an Paul Markert, Jonah Markert und Johannes Bedö.

In der Altersgruppe 2 (10 bis 13 Jahren) gingen je ein erster Preis an Lisa Eleb und Nico Tilgner. Über den zweiten Platz freute sich Nicolas Repp, zwei dritte Preise gingen an Naomi Freisleben und Hannah Schredder.

In der Altersgruppe 3 (14 bis 17 Jahre) freute sich Katharina Siedler über den ersten Platz, Ines Kuhstrebe und Andrej Migula wurden Zweite und mit Julia Kümmel, Anna Süßmeier und Marie Holfelder wurden gleich drei dritte Preise vergeben. Anerkennungspreise gingen an Sophia Arens und Stella Pasch.

In der Altersgruppe 4 (18 bis 21 Jahren) bekam Lea Andruschek den ersten Preis, je ein zweiter Platz ging an Anna Döblinger und Jowita Nazaruk. Über einen Anerkennungspreis freute sich Kathrin Chudjakow.

Sonderpreis

Neben dem Kunstpreis wird auch seit 2010 der Walter-Leibig-Preis verliehen. Dieser Sonderpreis geht zurück auf Walter Leibig, Gründungsmitglied des Lions Club Kitzingen, der sich zu seinem 90. Geburtstag Geldspenden wünschte. 2014 ist Walter Leibig verstorben und seine Frau Dr. Marlies Poppe-Leibig hat seitdem nun zum zweiten Mal das verfügbare Geld aufgestockt, so dass der Sonderpreis noch einige Jahre verliehen werden kann. Der Sonderpreis ging in diesem Jahr an Freya Hager (Altersgruppe 2), Philipp Sagstetter (Altersgruppe 3) sowie Sophia Engert (Altersgruppe 4).

„Eure Eltern können sehr stolz sein“, lobte der Oberbürgermeister Siegfried Müller die Werke der Kinder und Jugendlichen und erinnerte sich an seine Schulzeit, in der für ihn das Fach Kunst absolut nicht zu den Lieblingsfächern gehört habe.

Musikalisch begleitet wurde die Preisverleihung von den jungen Klavierkünstlern der Kitzinger Musikschule Bao Nguyen, Thu Huong Tong und Linus Schiebel. Vielleicht sind sie im kommenden Jahr als Wettbewerbs-Teilnehmer dabei, denn dann dreht sich beim Kunstpreis alles um die Musik. 2019 steht wieder die Schriftstellerei auf dem Programm.