Wie geht es mit Dorferneuerung weiter?

Dass die Dorferneuerung für Rüdenhausen teurer wird, als es einst im Jahr 2010 berechnet wurde, wissen der örtliche Gemeinderat, die Behörden sowie der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft seit einiger Zeit. Nun informierte Bürgermeister Gerhard Ackermann in der Ratssitzung, dass der Vorstand des Arbeitskreises wegen der Finanzierung einen Termin mit dem Amt für Ländlichen Entwicklung vereinbaren möchte.

Demnächst soll das abschließende dritte Paket des Förderprogramms beginnen, in dem unter anderem die Aufwertung einiger Dorfstraßen enthalten ist. Damit alles geplante auch umgesetzt werden könne, müsste das Budget aufgestockt werden. Die von den Fördergeldern anscheinend noch vorhandenen 270 000 Euro reichten nicht aus, was auch die Behörde weiß. Es gelte nun, in manchen Bereichen zu reduzieren, hieß es. Die Besprechung mit allen Beteiligten werde zeigen, wie viel Geld noch zur Verfügung stehe. Danach müsse man die noch anstehenden Projekte ausrichten.

Zunächst stand in der Ratssitzung eine Mauer am Abgang des Brunnens am Kirchplatz zur Debatte, die verlängert werden müsste. Der Platz in der Ortsmitte ist der zentrale Punkt der Erneuerung, an dem bereits einiges verbessert wurde. Bei näheren Betrachten der Mauer habe sich ein Riss gezeigt, die Standsicherheit des Mauerwerks sei fraglich, hieß es. Weil der gesamte Platz neu gestaltet werde, soll auch der verbleibende Mauerrest mit Sandsteinen hergestellt werden, um ein einheitliches Bild zu schaffen.

Die Anliegerin hat allerdings eine Beteiligung an den Kosten abgelehnt, sagte Bürgermeister Ackermann. Insgesamt wären 18 200 fällig, die Kommune muss davon anteilig 8245 Euro bezahlen, was nicht einkalkulierte Mehrkosten seien. Man müsse aufhören, Geschenke im Zuge der Dorferneuerung zu vergeben, forderte Ratsmitglied Stefan Spangler. „Mir passt das auch nicht“, so Bürgermeister Ackermann. Jedoch werde die Gemeinde in dem Fall wohl in den sauren Apfel beißen, damit das Ganze ordentlich aussehe.