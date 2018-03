Whatsapp für Abrüstung genutzt

(ela) In den 10. Klassen der Mädchenrealschule Volkach wird der „Kalte Krieg“ thematisiert. In diesem Zusammenhang konnten die Schülerinnen der 10 C ihre Smartphones und den Dienst „Whatsapp“ gewinnbringend für eine kreative Schreibaufgabe nutzen, berichtete die Geschichtslehrerin Kerstin Page. Die Schülerinnen übernahmen nach einer Quellenanalyse die Rollen Kennedys und Chruschtschows und verhandelten in einem Chat über den Abbau der Raketen auf Kuba.