Wetterbilanz: Acht volle Gießkannen zu wenig

Mit einer Durchschnittstemperatur von minus 2,7 Grad hat 2017 im Januar einen Kaltstart hingelegt. Der Februar hat das komplett ausgeglichen und lag am Ende bei plus 3,9 Grad. Im Schnitt sind es plus 1,2 Grad. Mehr Sorgen als die Temperaturen machen den Bauern die Niederschläge.

Rechnet man den Dezember mit, fehlen in den Wintermonaten 80 Liter oder acht volle (handelsübliche) Gießkannen pro Quadratmeter zum langjährigen Mittel. Und das in den normalerweise niederschlagsreichen Wintermonaten.

Viel zu wenig Regen

Dazu hat auch der Februar mit seinem 19 Litern pro Quadratmeter beigetragen. Pflanzenschutzexperte Thomas Karl holt normalerweise in einem Februar 35 Liter aus dem Messbecher am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen. Nach nur neun Litern im Dezember, war auch der Januar mit 15 Litern viel zu trocken. „Damit fehlen nach drei Wintermonaten 80 Liter“, so Karl. Das kann sich auf den trockenen und sandigen Böden im Landkreis bemerkbar machen.

Jetzt kommt es drauf an

Jetzt werde es darauf ankommen, dass es im März zum richtigen Zeitpunkt regnet, sonst kann es zu Problemen kommen, so Karl. Im Februar hat er zwar 14 Regentage gezählt, aber nur an fünf hat es mehr als einen Millimeter oder Liter pro Quadratmeter geregnet. Nur der letzte Tag im Februar hat – ausgerechnet am Fastnachtsdienstag – mit 8,5 Litern richtigen Niederschlag gebracht.

Warm und trocken

Nach dem „gescheiten Wintermonat“ Januar mit Minustemperaturen war der Februar mit plus 3,9 Grad um 2,7 Grad wärmer als im Durchschnitt. Allerdings war er lange nicht der wärmste Februar in den vergangenen Jahren. 2002 hat es das Thermometer auf 5,5 Grad geschafft. Richtig in den Keller gegangen sind die Temperaturen im vergangenen Monat nicht. Am 9. Februar war es mit minus 4,2 Grad am kältesten. Am Rosenmontag, 27. Februar, waren mit plus 19,2 die wärmsten Temperaturen gemessen worden. Insgesamt gab es zwölf Frosttage. Da waren aber auch neun Vegetationstage mit Temperaturen über fünf Grad, an denen schon was wachsen kann.

Nicht besonders glücklich

Der Blick auf die Äcker macht den Pflanzenschutzexperten derzeit nicht besonders glücklich. Es sind eher schwache Bestände und teilweise auch Frostschäden zu sehen. „Die tiefen Temperaturen im Januar haben bei wenig Schnee doch ein bisschen gezwickt“, sagte Karl. Bleibt noch der Blick auf die Sonnenstunden. Da liegt der Februar mit 85 im Schnitt. Dass es auch anders geht, zeigt das Jahr 2003 als 140 Stunden registriert wurde oder auch 2007, als nur 37 Stunden herauskamen.

Die Saaten stehen an

Wie Karl sagte, haben die Bauern inzwischen vor allem mit dem Ausbringen von Dünger begonnen. Das war zum Beispiel am Rosenmontag der Fall. Dass es am Dienstag gleich geregnet hat, ist genau das, was die Bauern vor allem im März öfter brauchen könnten. Vor allem, weil jetzt die erste Saaten ausgebracht werden.