Aus einer versperrten Werkzeugkiste, die in einem Neubau in der Glauberstraße deponiert war, wurden im Verlauf des vergangenen Wochenendes Werkzeuge und Maschinen im Gesamtwert von über 6000 Euro gestohlen. Die Täter verschafften sich laut Polizeibericht über ein Gerüst Zutritt in die oberen Stockwerke des Neubaus und gelangten so an die Bauwerkzeuge.

Hinweise an die Polizei Kitzingen, Tel. (0 93 21) 14 10.